A causa palestina é a causa dos pobos do mundo

Mal dan as palabras para contar o horror, a crueldade e a infamia dos asasinatos sen fin en Palestina baixo as armas israelies; mal chegan para narraren o inferno diario dos que están atrapados en Gaza, nin o estoxo que merecen gobernos e institucións internacionais por quedaren de mans cruzadas. Que verbas poden describir o horror do aniquilamiento dun pobo enteiro?
A grandeza dun pobo que non se rende tamén é maior que as palabras: como contar a procura diaria e desesperada dun pobo para dar resistido a multiplicación do exterminio que multiplica o invasor: fame, bombas, sede e silenzo dos poderosos do mundo, non dan borrado o amor á vida, a lei da súa terra, o orgullo de resistir para alén do suportábel.
Hai máis de un século que as terras palestinas están na mira do colonialismo e logo se cumprirán oitenta anos do momento en que ditas potencias depredadoras resolveron arrebatar aos habitantes de Palestina o seu territorio, para estableceren na súa terra un Estado que terma dende aquela no empeño de ocupar os seus marcos, confinalos e aniquilalos.
A rapina imperialista e o racismo desprazaron a política internacional e están na base deste crime; eis a explicación de o interese de Occidente por enmascara a verdade e impor un relato amnésico que ignora as súas raíces profundas e quérenos facer crer que todo comezou 7 de outubro de 2023.
Palestina precisa de nós, de todas e todos: dun movemento global e popular que denuncie en calquera escenario a mentira e recoñeza o xenocidio israelí como o que é (non unha guerra e moito menos un conflito)
Palestina necesita dunha fronte común permanentemente activa que invada o discurso vitimista do ente sionista, e o dos seus cúmplices e encubridores; que acuse arreo aos provedores das bombas que arrasan hospitais, escolas e campos de refuxio; que denuncie a quen dá un trato privilexiado nas súas relacións comerciais e políticas ao agresor; que sinale a quen se beneficia e medra cos bens roubados ao pobo palestino; que desenmascare calquera intento de lexitimación dos xenocidas.
Se non for o apoio aberto ou vergonzante da maior parte dos gobernos occidentais máis poderosos, e a cumplicidade dos gobernos árabes máis reaccionarios, a matanza tería rematado. Pola súa propia conta non han reaccionar e non podemos confiar na boa vontade ventureira; tamén non podemos desviar a mirada ou permanecer impasibeis perante o propósito de borrar a un pobo enteiro da face da terra. Nada pode xustificar o silencio ou a conivencia co horror.
Mentres compartimos este urxente reclamo, o exército israelí iniciou a segunda fase da operación Carros de Gedeon para ocupar Gaza e controla as portas da cidade con total impunidade; a ONU declara -de maneira tardía, coma se precisase confirmar a orde de condenar Gaza a fame negra e os asasinatos de decenas de miles ordenados por Benjamín Netanyahu- e as condicións infrahumanas de máis de nove mil prisioneiros palestinos en condicións infrahumanas nas cadeas do ocupante israelí, entre eles nenos, mulleres e enfermos; o saldo da actual etapa do xenocidio ascende a máis de 62 mil vítimas fatais e máis de 157 mil feridos.
Ocupemos as rúas reais e virtuais: fagamos escoitar as nosas voces e convertamos a Causa Palestina na causa de todos os pobos do mundo!
Defendamos a vida!
Viva a resistencia palestina, expresión dun pobo a loitar pola súa existencia!
Viva Palestina libre dende o río até o mar!
Pronunciamento conxunto do capítulo cubano da Rede de intelectuais, artistas e movementos sociais En Defensa da Humanidade, o colectivo internacionalista Xuntas por Palestina e o Comité Internacional Paz, Xustiza e Dignidade aos Pobos.
