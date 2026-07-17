“A PANTASMA DO NEOFASCISMO PERCORRE O MUNDO” (Manifesto da Casa das Américas)

Unha pantasma percorre o mundo: a pantasma estarrecente do neofascismo; unha pantasma presente mesmo na festa deportiva rachada da que moitos esperaban que abrise un receso (ainda coma unha distración fuxidía e artificial) nos horrores do mundo.
Quen antes se decatara fora Omar Artan, primeiro somalí escollido para arbitrar unha Copa do Mundial de Fútbol, ao ver que lle recusaban o ingreso EUA, un dos países anfitrións. Era só un adianto das restricións de visado que seguiron impoñendo os EUA ao conxunto iraniano, así como o racismo padecido por futbolistas e equipas, que ten a súa expresión delirante nos ataques racistas da dereita internacional contra Francia polo feito de os seus xogadores representar a variedade cultural e étnica da sociedade gala de hoxendía.
Nin puideron os trumpistas esperar que a festa deportiva rematase antes de convocaren un magno congreso internacional co fin de interviren contra “a vaga terrorista que inza no mundo e as redes violentas da esquerda radical”. O magno concilio será arbitrado por Marco Rubio, ministro de Estado dos EUA, que xa ten anunciado a participación de máís de sesenta países.
O socorrido recurso fascista de orquestar o terror contra unha ameaza vermella non é máis que un vello pretexto para xustificar a represión e a barbarie, xusto na altura na que América Latina e o Caribe asistir a unha carreira de candidatos de ultradereita arroutados non só por desmantelar programas progresistas, senón por actuaren de escudeiros da axenda imperial.
No chamamento lanzado dende o Departsmento de Estado, Rubio fai do terrorismo un pretexto para o goberno ao que pertence poder actuar sen interferéncia legal ningunha cando se trate de “asasinatos, secuestros e ameazas dirixidas contra instalacións e forzas da orde e para se adiantaren a ataques contra a infraestrutura crítica, persoal militar e poboación civil”.
Temos a obriga de tomárnolo moi en serio. Cando o goberno dos EUA e os seus incondicionais e amoucos invocan Lei e Dereitos Humanos, o que anuncian de feito é unha carreira de abuso disfrazada de Imperio da Lei; ao pronunciaren a palabra terrorismo, o que ven decontado é o Plan Cóndor, a tortura, os desaparecidos a moreas, como ben sabe América Latina; ou bombas e caos, como os que padecen a diario outras partes do mundo.
Por experiéncia sabe Cuba a tráxica realidade que acompaña a esa cínica estratexia imperial vestida de anti-terrorismo que deixou na súa conta unha dramática lista de mortos e esmoquenados de por vida, e danos materiais para parar de contar.
América Latina, o Caribe, e o propio pobo estadounidense coa intervención do seu mundo intelectual e dos seus movementos sociais e sectores identificados cos máis elementais dereitos á dignidade, a soberanía e a xustiza, somos quen de enfrontar a nova e ameazante ofensiva neo-fascista.
Manifesto da Casa das Américas,
Habana, 13 de xullo de 2026
(Versión en Galego para TSA de Sela Janet Estrada, Universidade de Florida (Gainesville)