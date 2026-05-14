A PATRIA CUBANA DEFÉNDESE

1. A agravada deficiencia do Sistema Electroenergético Nacional Cubano, procede do xenocida bloqueo enerxético que o rexime dos EUA aplica ao noso país, ameazando con sancións a calquera nación que queira vendernos combustíbel.
2. Mália estas e denanteriores inxerencias criminais de asfixia económica e enerxética, Cuba segue en pé e non ten ningún dos elementos que acrediten o cualificativo de estado fracasado que pronuncia o rexime de Washington.
3. A crise actual é froito do cerco económico que nos impoñen e da brutal persecución enerxética.
4. O que os voceiros do réxime dos EUA pretenden presentar ao mundo como cresultado directo dunha mala xestión do Gobierno de Cuba, é, de feito, o resultado dun perverso plan que pretende agravar as carencias e dificultades do pobo.
5. Nin o bloqueo implantado hai máis de seis décadas, nin as 243 medidas impostas a maiores pola anterior administración de Trump, puideron acabar coa Revolución.
6. Por riba das máis de seis décadas de bloqueo, e das 243 medidas que viron recrualo, sumouse unha orde executiva que bloquea o envío de combustíbel a Cuba e outra que persegue e penaliza a quen comercie ou invista en Cuba.
7. O principal obxectivo da agresión contra Cuba procedente do rexime dos EUA é a tortura do pobo co obxectivo de tomalo como refén e enfrontalo contra o Goberno.
8. A flexibilización dalgunhas medidas do bloqueo hai poucos anos evidenciou, sen ningunha dúbida, canto poden beneficiar a poboación de Cuba e dos EUA, as relacións comerciais entre ambos os países e o desenvolvemento económico e social da nosa nación, de non existir esta criminal política.
9. A nosa resposta segue sendo a mesma: dispostos sempre ao diálogo en igualdade de condicións. Seguiremos na resistencia e na criaicón de recurso, convencidos, cada dia máis, de que os atrancos nunca estarán a altura do noso esforzo solidario,unidos como nación, e firmes para enfrontar todos os desafíos.
Os apagamento prolongados continúan marcando a vida diária da cidadanía cubanas. A altas temperaturas, s dificultades para cociñar, conservar alimentos, bombear agua ou atopar un lugar de descanso no medio de longas horas sen electricidade, provocan graves incomodidades a poboación de todo o país.
La situación do Sistema Eléctrico Nacional atravesa, por estos días, un dos seus momentos más críticos –malia as dificultades recordar a crise provocada dende o norte da canle da Bahama no ano 2019– dacordo co a declaración do ministro de Enerxa e Minas (Minem), Vicente de la O Levy, en comparecencia perante os media.