As revolucións son para construirmos convivencia

Belén Gopegui (CTX)
Por veces escoito ou leo argumentos que non comprendo. Pode ser un xornalista escandalizado que pregunta que vai facer o Goberno cubano para dar solucións ao seu pobo. É como se un grupo estivese a mallar un menor só por ser distinto no patio dunha escola e un xornalista, no canto de pedir o fin da tortura, se dirixise a criatura maltratada e lle preguntase: que pensas facer para que deixen de pegarte?
Outros xornalistas laiaranse se cadra de que logo de tantos anos de Revolución, Cuba non teña máis petróleo, esquecendo que o que se lle prohibiu xa non a Cuba, senón ao país dende o que fala ese xornalista, foi vender petróleo a Cuba. Esquecen que calquera país do mundo non produtor de petróleo que sufrise as consecuencias dunha prohibición semellante entraría en crise; esquecen que a palabra crise, neste caso, non é unha abstracción: sonche vidas con nomes e apelidos bombardeadas sen bombas, co estado de sitio, coa fame de comida e dos recursos que alivian a dor das persoas máis fráxiles: naipelos, persoas de idade, persoas enfermas. Afeito como está aos sistemas de protección institucional e comunitaria cando chegan os furacáns e outras catástrofes, o pobo cubano ten costume de se organízar, de asistir aos que máis o precisan e compartir a escaseza. Mais hai casos nos que todo iso non abonda contra un ciclón asasino de morte lenta, imposto a forza e consentido pola comunidade internacional.
Se for un pais da UE o sometido a esta prohibición, habería diferenzas. Daríase o caso de inzar o resentemento dos uns contra os outros, por a convivencia europea funcionar co abuso e o trato desigual que uns sectores da poboación exercen sobre os que recollen as súas colleitas, os que coidan aos seus maiores e aos seus fillos, os que limpan as súas casas, os que reciben salarios en negro ou de risa, para outros poideren cobrar dez, vinte, cen veces máis.
Movementos de solidariedade como os que organizan con Cuba, non se darían dende ningún país porque na Europa, se algúns países deron algo foi sempre do que lles sobraba. Porque no interior deses países as prioridades da economía estiveron sempre subordinadas a dar máis a quen máis tiña e non ao revés. Porque á desigualdade interna súmase a externa, pois que a riqueza europea procede en parte dun colonialismo que aínda dura baixo a forma de trato desigual. E porque descoñecemos, ou esquecemos, aquilo que foi chamado sentido do momento histórico que une ás persoas cando saben que da súa acción depende a posibilidade de acabar cun pedazo de realismo capitalista.
Ben entendido que Cuba non é perfecta, nin ten obrigación de selo. As revolucións non se fan para conseguir lugares perfectos, porque as persoas non o somos, senón para intentar a existencia de lugares que sexan habitábeis para todas, e evitar así que o pracer dun tanto por cento da poboación dependan da angustia, o cansazo, o esgotamento e a humillación doutro tanto por cento; para tentar construír aspirinas do tamaño do sol e que todas as persoas poidan celebrar a sorte de estar vivas. Non é posíbel saber se poderían logralo, nin se aínda poderán. Dende o principio e até o día de hoxe, os EUA impedíronlles ter relacións comerciais xustas, ás veces telas sen máis, polo pánico de a Revolución avanzar e aparecer coma un camiño a seguir.
O chuleo e o xúbilo que, ao falar das negociacións en marcha entre o Goberno de Cuba e o dos EUA, empregan determinados opinadores, só describe a eles mesmos, e só anuncia que, cando un matasete veña pisarnos o calcañar, eses opinadores vir´sn facerlle louvamiñas. Son eles os que sosteñen ao matasete, os que calan, os que asenten, os que contemplan o abuso e ante os golpes búrlanse e dinlle á persoa golpeada: non cho dicía eu?
Se hai que falar de covardía con respecto ao que pasa en Cuba, saibamos que calquera decisión que tome ese país só cuestionará a quen, dende fóra, asisten impasibles á inxustiza e despois míranse, quizá nos miramos, preguntándo con pretendida sorpresa: por que está a pasar o que está a pasar en tantos ámbitos da política e a vida? Porque calamos e aceptamos. Que covardía, si, que miseria que ningún país europeo enviase petróleo a Cuba. Corre por aí un vídeo de nenas e nenos cubanos cantando nun corte de luz a canción de Silvio Rodríguez:
“Atabáfame o carapálida norteño polo sur o leste e o oeste/ por cada latitude agañótame o carapálida que dividiu o sol/ en hora de metralla e de dor.
Quere arrebatarme a terra/ quéreme o auga roubar/ sen o ar querme deixar/ lume e só lume vou dar.
Eu sonche a miña terra, o meu aire, a miña auga, o meu lume”.
O que Cuba nos aprendu e o que aprendemos dela, forma parte do que somos, segue e seguirá dando terra, aire, auga e lume a unha forma de vivir posíbel, diferente, unha forma de vivir sen pisar o pescozo de ninguén só porque teña menos recursos. Haiche ben días por vir nos que calquera acto de solidariedade é imprescindíbel, non para axudar a Cuba senón para axudámonos, para axudar a existencia dunha clase de mundo no que a palabra xustiza non desapareza e onde non haxa que vivir con vergoña, medo e soidade.
Fonte: https://ctxt.es/es/20260301/firmas/52579/belen-gopegui-cuba-eeuu-revolucion-justicia.htm
Versión en Galego de Bel Loureiro para TSA