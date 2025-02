Celebrouse a Asemblea Xeral da “Francisco Villamil”

O pasado 22 de febreiro, a Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil”, celebrou a súa Asemblea Xeral con asistencia de compañeiras e compañeiros de sete comarcas do país, que chegaron de 10 vilas e cidades.

Na mesma, aprobáronse o Informe de Actividades de 2024, o Plan de Traballo do 2025 e os informes económicos e orzamentos correspondentes. Os principais eixos de acción da asociación para este ano serán: o apoio material á sanidade cubana mediante campañas como a de adquisición de marcapasos, a realización dunha exposición solidaria de artistas de Galiza en Santiago no mes de abril e a organización dun contedor de axuda para finais de ano. Á vez, realizarase unha campaña de afiliación e implantación territorial para fortalecer a solidariedade galega con Cuba.

Por outra banda, renovouse a Directiva, que fica conformada do seguinte xeito:

Presidente: Francisco Sebio Peña

Vicepresidenta: Luisa Cuevas Raposo

Secretario: Yuri Domènech González

Tesoureiro: Eduardo Corbelle Rico

A asemblea agradeceu e destacou o traballo desenvolvido pola presidenta Erea del Río Iglesias nestes últimos anos, así como o do vicepresidente Alberto López Martínez.



Asistiu tamén a representación consular da República de Cuba coa que a asociación mantén excelentes e fluídas relacións no traballo de solidariedade con Cuba e de denuncia do bloqueo.

Á vez, recibíuse un agarimoso saúdo e recoñecemento desde a Federación de Asociacións de Cubanas e Cubanos Residentes no Estado español (FACRE) pola colaboración da Francisco Villamil no proxecto das “Formigas Solidarias” e de “Martí ilumina os C de Fidel”.