Chantaxe imperialista contra Cuba na véspera da Asemblea Xeral da ONU sobre o bloqueo

Raúl Antonio Capote – Granma
Na véspera de a Asemblea Xeral de Nacións Unidas para someter a voto o Informe sobre a necesidade de rematar co bloqueo contra Cuba, o governo dos EUA volve lanzar unha campaña internacional de presión e chantaxe diplomático e económico sobre gobernos representados na ONU para conseguir que a opinión de defensa da integridade cubana e de crítica da chantaxe imperialista se poida convertir nun rechazo á reclamación de xustiza que ven facendo Cuba dende hai moitos anos.
O membro do Buró Político e ministro de Relacións Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunciou que o ministro de Estado dos EUA non agachaba o seu temor fronte outra nova derrota da conspiración imperial contra a illa na Asemblea Xeral da ONU o que o leva a multiplicar ameazas e chantaxes contra xefes de Estado e de Goberno de varios países para conseguir que cambien o seu previsíbel voto contra o bloqueo na Asemblea Xeral.
O ministro cubano deu a coñecer o perxuizo causado polo bloqueo entre o primeiro de marzo de 2025 e o 28 de febreiro de 2026, que ascende a 8. 083,3 millóns de dólares, a cifra máis alta rexistrada por causa do estado de sitio que organizan por mar e aire contra a illa que é un 7% superior á do período anterior. O total acumulado dende o inicio do bloqueo supera os 178.700 millóns de dólares a prezos correntes.
Detrás desas cifras hai unha estratexia que non se limita á asfixia material. A presión sobre os votos na ONU forma parte da mesma conspiración imperialista que busca illar politicamente á Illa para poder presentar internacionalmente o enorme perxuizo económico coma unha condena da Asemblea da ONU e non unha decisión unilateral do governo de Washington.
O diplomático cubano Carlos Fernández de Cossío, membro do gabinete de relacións internacionais de Cuba, dixo que “á maior potencia económica, tecnolóxica e militar do planeta non lle abonda con impor un castigo colectivo a toda Cuba, e derramar o nivel e as condicións de vida de toda a poboación da illa co ánimo de inducir unha crise humanitaria senón que estraga unha morea de recursos para presionar aos gobernos do mundo co obxectivo de estes cambiaren a súa tradicional posición en demanda de que se poña fin ao abuso e o delito.
Fernández de Cossío dixo tamén que o titular da secretaria de Estado de o goberno de Washington anda trastallado polo mundo adiante, na véspera da Asemblea , co seu devezo de intimidar, chantaxear e comprar con dólares a gobernos de todas as latitudes para votaren contra a moción cubana.
A imaxe do Secretario de Estado percorrendo capitais con promesas e ameazas non é unha caricatura senón a descrición realista dunha diplomacia que usa a chantaxe coma recurso declarábel.
A votación deste ano está prevista para o 28 de outubro, pero xa non basta aos EUCA co cerco económico, pois desta engaden a intimidación directa aos representantes na Asemblea para lles inducir pretextos que xustifiquen o inaceitábel.
O que está en xogo non é só o resultado dunha votación, é a posibilidade de que o multilateralismo funcione como espazo de deliberación soberana, porque cando a potencia máis poderosa do planeta presiona a países pequenos e medianos para os obrigaren a votar como lle interesa ao imperialismo, non só ataca a Cuba, asenón ao principio mesmo da igualdade soberana dos Estados, consagrado na Carta das Nacións Unidas.
Bruno Rodríguez díxoo con claridade: “Washington fai por “silenciar o ilegal acto de castigo colectivo que comete contra o pobo cubano e facer cómplice desa barbarie ao resto da comunidade internacional”. É a descrición exacta do que acontece cando a chantaxe se converte en método de traballo diplomático.
Versión en Galego de Celia Armeiro para TSA