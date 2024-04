Crónica galega de José Martí

Cipriano Luis Jiménez Casas – Faro Cultura

José Martí, líder da independencia de Cuba, foi un dos guieiros da liberación da América e voz poética que soubo levar o ideal antiimperialista ao corazón do pobo en versos sinxelos e incendiarios. A modernidade de Martí é próxima ao ideal nacional e traduce a agónica resistencia popular contra a colonia en abrente de liberación e irmandade. A poesía contemporánea rende tributo ao seu verso: Juan Ramón Jiménez chámao Quixote Cubano e Gabriela Mistral ou Rubén Darío celebran o seu ideal de liberación nacional e de progreso da humanidade. Dende a mocidade, Martí arreponse contra a dignidade agredida e as liberdades negadas e ergue a voz en defensa da identidade ofendida. Sendo espello de Cuba, o ideal patriótico de Martí prende na impaciencia latinoamericana de liberación. Deportado á metrópole colonial regresa a Cuba con dúas licenciaturas en Dereito e Letras, non sen antes ter conspirado en Nova York, México e Guatemala e ter recibido da metrópole colonial unha nova condena de exilio.

A amizade Galego-Cubana honra a Martí nos xardíns de Uxío Montero Ríos, na beiramar de Vigo.

Con Antonio Maceo e Máximo Gómez, recada medios e acende vontades para a que vai ser definitiva Guerra de Independencia de Cuba (1894-1898) Dende Nova York (1880-1890) publica na Opinión Nacional de Caracas e nas páxina de opinión de La Nación de Bós Aires, textos fundamentais do ideario da liberación americana. Montado ao paso nun poldro, na beira das posición do exército colonial, Martí foi ferido de morte por tres disparos. Con 42 anos, entraba a beira de Simón Bolíbar e San Martín no coro dos libertadores de América. Ficaron o seu exemplo, a estela de luz da súa obra poética e o manifesto de Montecristi, como visións da solidariedade integradora dos pobos de América contra o imperalialismo.

“En Cuba combateuse pola liberdade do home e moitos galegos amaron a liberdade”, deixou escrito. “A estes galegos, que eu sempre defendín, atacáronos outros; non comprenderon que eses galegos son cubanos”. Martí honra dous galegos bós e xenerosos,no xornal Patria,: “Xosé Martínez que contribuiu a causa da liberación de Cuba na mesma medida na que defendia os ideais maiores de independencia de Galiza e Pablo Ínsua, modelo de sinxeleza e bon facer a prol da construción dunha Cuba libre, dende Nova York, logo do Zanjón”.

Os traballadores emigrantes en Cuba enviaron a Galiza 400 escolas modélicas dende 1904 para un país que agardaba inutilmente un plano escolar do Estado. Esa emigración imprentara na Habana a primeira copia de Follas Novas que en sucesivas edicións nesta beira do mar consagraron a voz patriótica da Cantora do Sar; fundou a Academia da Lingua, armara o coro que cantou por vez primeira Os Pinos de Eduardo Pondal, con música de Pascual Veiga residente na Habana, e fixo ondear a bandeira azul e branca, ben antes de que tivese ocasión de ver a luz nesta beira do mar.

MARTÍ EN VIGO

O programa das Xornadas galego cubanas en homenaxe a José Martí , do 7 ao 17 de abril de 1989, deixou en Vigo unha estatua lanzal do Apostol de Cuba, que realizara René Negrín. O programa da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil , contara coa participción do Concello de Vigo que presidia daquela Manuel Soto. A escultura foi agasallo da Unión de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC) chegara nun barco da Flota Cubana construido nos estaleiros de Vigo, e ficou nos xardíns de Montero Ríos.

Nas xornadas participaran os escritores LuisToledo Sande, R.Fernandez Retamar, Norberto Codina e Emilio Comas Paret, entre outras coñecidas figuras da plástica, a danza e o teatro. Con eles interviron Méndez Ferrín, Herminio Barreiro, Carlos Sixirei e Luis Tosar entre outros.

Anos despois do que ficara coma o programa de referencia para amizade histórica entre Cuba e Galiza, Fidel Castro visitou a terra do seu pai nunha visita institucional organizada polo Terceiro Goberno da Autonomía.