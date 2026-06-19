Cuba aproba 176 novas medidas liberalizadoras para relanzar a economía contra o bloqueo

AXENCIAS CUBANAS (20.06)– TSA
As novas normas sancionadas polo Poder Popular, completan previsións dos Lineamentos da Política Económica e Social ( 2011-2018) liberalizan de emerxencia o modelo de empresas turísticas, introducen formas de propiedade no sector público, dende o modelo de desenvolvemento turístico, franquean o camiño a formas de propiedade na economía e delimitan a cartilla de racionamento á xubilación e ás persoas necesitadas de protección social e ao tempo amplían o marco do investimento estranxeiro, reforma os salarios e aumenta a autonomía local. Saindo da Terceira Sesións Extraordinaria do Poder Popular, Díaz-Canel invocando ao governo dos EUA dixo que non se podía falar de liberdade “mentres procuran a desesperación dun povo enteiro por falta de recursos vitais”. O presidente dixo que si o governo de Washington quería “de verdade axudar ao povo tiñan que deixalo vivi: “deixen a Cuba comerciar, importar combustíbel, créditos, medicamentos, finanzamento e relacionarse coa súa emigración e co mundo; deixen a Cuba mostrar ao mundo o que é quen de conseguir cando non hai atrancos!”.
Ao anunciar a creación dun grupo de traballo para xestionar o efecto que terán as medidas «de impacto estratéxico» no ordenamento xurídico cubano, o primeiro ministro, Manuel Marrero, sostivo este xoves que «non son ríxidas» e non se conciben como unha renuncia á construción do socialismo, senón que son «condición indispensable para a súa preservación».
«Cando a vida do pobo se volve tan dura, o primeiro deber do Partido Comunista e do Gobierno Revolucionario non é explicar mellor a crise, senón cambiar o que sexa necesario para saír de ela», dixo o presidente Díaz-Canel na sesión parlamentaria extraordinaria que analizou o paquete de medidas.
“Cuba vive as horas máis difíciles deste século e temos a histórica responsabilidade de librala deste trance» propuxo o Presidente que lembrou o concepto de Revolución legado por Fidel hai 26 anos “Revolución é cambiar todo o que ten que ser cambiado. Con plena conciencia do momento que vivimos e co respecto que merece cada cubana e cada cubano, esforzados nestes tempos complexos, non podemos pensar e actuar como en tempos normais, porque non son tempos normais».
Diaz-Canel dixo que as medidas están dirixidas «a romper o cerco de quen se empeñan en asfixiarnos e confésano sen ningún escrúpulo e, ao mesmo tempo, cúlpannos coa cara lavada de producirmos todo o mal que propio bloqueo provoca».
No que vai de 2026, o bloqueo petroleiro fixo que só un barco de petróleo entrase a Cuba, o ruso Anatoly Kolodin en marzo. Á vez, as novas ondas de medidas coercitivas unilaterais, emitidas pola Casa Branca en maio e que entraron en vigor en xuño, establecen fortes castigos para empresas estranxeiras con negocios na illa.
A posibilidade de sufrir sancións (dende conxelación de activos até restricións de uso de dólares) e a deterioración da economía cubana produto das propias sancións, fixeron que nas últimas semanas pechasen parcial ou totalmente as súas operacións na illa compañías como as canadianas Sherritt e Blue Diamond, as españolas Meliá e Iberostar e varias aeroliñas internacionais.
BLOQUEO CONTRA A SOCIEDADE A FAMILIA E A ECONOMÍA
Denunciou que «a dura realidade que nos impón este castigo colectivo contra a economía, a sociedade e a familia cubana, procede dunha persecución financeira real, diaria, que leva a encarecer cada pinga de combustíbel, cada medicamento, cada produto alimenticio, cada peza e cada tecnoloxía que o país precisa».
“Cuba resiste heroica e creativamente un castigo bárbaro, inmerecido, insoportábel, ao que agora engaden a ameaza de agresión militar e, sempre, a mentira, todo dentro dun marco que opera coma arma estratéxica fronte a resistencia colectiva”.
O paquete de medidas aprobado en sesión extraordinaria do 18 pasado no Parlamento, establece maior apertura a formas de xestión non estatais, investimentos estranxeiros e esquemas de negocio e abre a porta a novas formas de arrendamentos, usufruto sen carácter oneroso e venda de inmóbeis —avaliada caso a caso— tanto para cubanos residentes no país como no exterior.
Anuncia «novos actores» no sector turístico baixo «novas modalidades», o fomento de investimento estranxeiro directo (especialmente para cubanos non residentes) así como medidas para ampliar o rol do sector privado. No que vai de 2026, o bloqueo petroleiro fixo que só un barco de cru entrase a Cuba (o ruso Anatoly Kolodkin, en marzo). Á vez, as novas bátegas de medidas coercitivas unilaterais, emitidas en maio e que entraron en vigor en xuño, establecen fortes castigos para empresas estranxeiras con negocios na illa.
Salienta a proteción especial dos sistemas de transporte colectivos ou privados a partir da enerxía fotovoltaica que podería converter a illa o parque móbil máis descarbonizado do mundo.
Están previstas novas modalidades de negocio en destinos estratéxicos como os Caios, Habana Vella, Trinidade e outros de alto potencial turístico, no entando haberá licencias para desenvolvemento inmobiliario en todas as zonas turísticas que o requiran e habilitaránse empresas mixtas e esquemas de arrendamento para as mariñas.
Anúnciase ainda a creación dun banco cooperativo en liña, orientado á promoción de activos virtuais; a autorización de aluguer de autos por empresas mixtas, o investimento estranxeiro e outras formas de xestión non estatal; a constitución de axencias de viaxes de empresas mixtas, actores privados e formas de xestión non estatal, e a incorporación de guías de turismo e xestores de destinos locais.
Outra novidade é a cobranza dun imposto especial ás actividades turísticas para a protección do medio ambiente e outros fins asociados á sustentabilidade do sector, así como a expansión internacional de franquícias cubanas como parte da estratexia de posicionamento do país no mercado turístico global.
O paquete de medidas prevé asemade a creación de procedementos para quebra, liquidación e reestruturación de empresas, así como a posibilidade de converter empresas estatais en sociedades mercantís por accións ou participacións.
Segundo o anunciado polas autoridades na sesión parlamentaria, o Estado definirá a súa participación accionaria en cada sector da economía e manterá unha posición maioritaria naqueles considerados estratéxicos para o desenvolvemento nacional.
As reformas tamén inclúen cambios para dinamizar a agricultura, o comercio exterior e o sector inmobiliario, descentralizar a toma de decisións e dotar de maior autonomía a empresas estatais e municipios e ao tempo proxecta autorizar maior participación do capital privado na actividade financeira, incluída a posible creación dunha banca privada baixo a supervisión do Banco Central e suxeita ás mesmas regulacións do sistema bancario estatal.
Ao tempo que as axencias de prensa internacionais espallaban o lote liberal, o ministro de Relacións Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, recibía ao secretario da Asemblea da Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez Boronat, e anunciaba que “o réxime cubano non respecta os dereitos fundamentais dos seus cidadáns nin amosa vontade de cambio ningunha”.
Versión Galega de Nadia Beceiro Devesa para TSA