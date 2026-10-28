CUBA CONSIGUE OUTRAVOLTA QUE A ASEMBLEA XERAL DA ONU CONDENE O BLOQUEO

Rosa Paredes (Vigo) – Terra Sen Amos
Unha manifestación lembrou na Quarta 27 en Vigo perante o Museu de Arte Contemporánea, que lle asiste a Cuba todo o acervo legal internacional para se gobernar sen interferencias e manter relacións de amizade e de intercambio co resto do mundo. A Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil xuntou bandeiras de Cuba e cartaces de apoio á illa, na altura de a Asemblea da ONU sesionar en pleno como cada ano dende hai 34para manifestar seu parecer sobre o ilegal castigo que o governo dos EUA descarga sobre a illa dende hai 64 anos, con dano evidente para o povo de Cuba.
Paco Sebio, presidente da Villamil, notou o parodoxo de o goberno que máis intensa e solidaria atención médica e educativa aporta ao resto do mundo, como parte dunha política de apoio a emancipación plena e de onstruciión da igualdade e o dereito universal, sexa o pais que máis cruel e ilegal trato recibe dos EUA que, da súa parte gábase de irradiar democracia.
A Asemblea da ONU recusou por trixésimo cuarta vez o secuestro do dereito de Cuba a relacionarse co resto do mundo e condenou o bloqueo unilateral que os EUA teiman en aplicar mantiene sobre Cuba desde 1960 y que, en la actualidad, ha conducido a una crisis energética que agrava la situación humanitaria de la isla.
O reconto de votos que dende hai tantos anos apoia a protesta de Cuba por aclamación volver ser realidade malia a millonaria campaña lanzada polo Departamento de Estado (ministerio de relacións exteriores) do governo dos EUA para obter mediante ameazas e subornos votos contra o texto Cubano que non fai senón esixir o cumprimento da Lei Internacional.
En medios políticos de obediencia (voluntaria ou forzada) ao imperialismo, causa abraio, por veces con acentos de rexouba, o feito de o ministerio central do governo de Trump, o que atende as relacións internacionais do Imperio, ter que aturar unha votación favorábel a Cuba por por prática aclamación. O fracaso dos EUA é dobre cando debe verse a traveso do cristal das trescentas viaxes personais do titular de Esteriores de Trump do que en Washington contan que carece de criterio e de autoridade por vinganza do titularr da Casa Branca que está a vingarse de insultos previos lanzados na Asemblea do Partido Republicano polo presunto ministro.
A vinganza do xefe da Casa Branca consiste en impedir que o ministro interveña nas relacións internacionais críticas (China, Irán, Oriente Próximo) e acoutar protagonismo do titular da carteira á paranoia do anticubanismo floridiano ao que algúns medios dos EUA auguraban un arrastre da Asemblea Xeral da ONU cara ás súas delirantes posicións anti-cubanas.