Cuba reclama da ONU intervención a prol do seu compromiso pola paz e defensa fronte as ameazas de guerra de Trump

CARTA DIRIXIDA CON CARACTER DE URXENCIA POLA PRESIDENTA DA ACNU AO SECRETARIO XERAL DAS NACIÓN UNIDAS, ANTONIO GUTERRES.
Excelencia:
Fálolle en nome e valimento de organizacións de entidades da sociedade cubana, persoas naturais, líderes comunitarios e actores membros e/o colaboradores da Asemblea Cubana das Nacións Unidas (ACNU).
A ACNU é unha organización cubana fundada no 1947, que ten de seu condición consultiva especial perante o Consello Económico e Social (ECOSOC) dende 1999, e está representada na Conferencia de Organicacións non Gobernamentais (CONGO) así como na Federación Mundial de Asociacións das Nacións Unidas (WFUNA). Dende a súa fundación, ten traballado arreo na promoción e defensa dos propósitos e principios consagrados na Carta da ONU e do multilateralismo. Exerceu asemade de ponte entre as Nacións Unidas e a sociedade cubana.
Escríbolle en situación de emerxencia e con indignación e profunda preocupación perante as crecentes e bárbaras ameazas do presidente dos EUA, Donald Trump, contra á paz desta rexión e do mundo, expresión do seu completo desleigo e escarnio do multilateralismo e da orde internacional vixente.
Este pésimo recado da administración dos EUA, é unha ofensa contra o Dereito Internacional e a Carta das Nacións Unidas, e, asemade, viola a responsabilidade primordial de manter a paz e a seguridade internacionais conferida ao Consello de Seguridade da ONU. Condenamos sen reservas o desacato da administración dos EUA das súas obrigas estatutarias como membro permanente desta entidade principal das Nacións Unidas, así como do recurso ao veto para mascararen unha actuación internacional propia dun Estado terrorista.
A ilegal, criminal e inxustificada agresión contra da República Bolivariana de Venezuela do pasado 3 de xaneiro; o masacre de máis de 100 persoas (32 deles cubanas) e o secuestro do presidente constitucional Nicolás Maduro e da súa esposa e deputada, revelan que a actual administración dos EUA non se considera parte do Dereito Internacional. O terrorismo de Estado dos EUA contra Venezuela merece condena categórica polo que ten de prepotencia e arrogancia imperial, de barbarie e desprezo á humanidade. Non menos que outra mostra de irrespecto aos principios de igualdade soberana dos Estados, a libre determinación dos pobos e a solución de desencontros por medios pacíficos, a vista da ronca e desleigada ameaza do presidente dos EUA de “arrasar Cuba”, Estado fundador da ONU e defensor do multilateralismo, da Carta das Nacións Unidas e do Dereito Internacional.
O señor Trump e o seu goberno non reparan nas consecuencias dunha acción militar contra o noso país. Lastima a conciencia das persoas de ben, o seu desprezo pola vida e a seguridade de millóns de cativos, mozos e mozas, mulleres, idosos e dun pobo traballador, solidario e ben disposto, que padece privacións arreo por causa do bloqueo económico, comercial, financeiro e tecnolóxico que durante máis de seis décadas aplican os EUA ao noso país, en abuso e desprezo dos dereitos humanos da poboación cubana, en primeiro lugar, e do seu dereito á vida.
Ofenden as accións do goberno dos EUA á Proclama de América Latina e o Caribe como Zona de Paz, aprobada no 2014, merecedora do compromiso pleno de latinoamericanos e caribeños, defensores, promotores e amantes da paz
Excelencia: en nome das persoas naturais e xurídicas, redes, movementos sociais e doutros actores asociados e/o colaboradores da ACNU, pedímoslle que, en virtude do artigo 2.4 da Carta, inste sen dilación, ao presidente Donald Trump e a súa administración, a prescindir do uso da forza contra a integridade territorial e a independencia política do Estado cubano.
Polo seu intermedio estendemos esta demanda a todos os estamentos da Organización, así como aos organismos, fondos e programas do Sistema. Todos coñecemos que as resolucións e o compromiso dasentidades do Sistema das Nacións Unidas a prol do pobo cubano, do desenvolvemento sostibel do país e da materialización da Axenda 2030, sería afectados de vez por unha agresión militar estadounidense.
En nome e representación da sociedade cubana, defendemos o compromiso das autoridades nacionais e as súas resolucións a prol do benestar de toda a poboación, tal e como aparecen nas súas políticas públicas en cuxo deseño, execución e supervisión desempeñamos un papel básico.
Excelencia, é definitiva a nosa vontade de continuar loitando pola paz e a seguridade internacionais, de contribuír ao desenvolvemento da cooperación internacional e promover o desenvolvemento sostíbel; a materialización das metas e obxectivos da axenda 2030. son parte fundamental no noso compromiso en defensa e promoción dos dereitos humanos para tod@s. Teña a certeza que este é o sentir maioritario da poboación cubana.
Cuba é unha nación pacífica, resistente e respectuosa do Dereito Internacional e da Carta das Nacións Unidas. En consecuencia reclamamos un trato recíproco de todos os Estados asinantes da Carta das Nacións Unidas. Contamos co seu resolto respaldo para lograrmos que, como sinala o limiar da Carta, as xeracións e a nosa actual poboación para o caso, sexan preservadas, do demo da guerra.
Ao trasladar a esperanza na súa resolta xestión a prol da paz para Cuba, así como do embargo radical do uso da forza por parte da administración dos EUA contra a integridade territorial e independencia da nosa Patria, aproveito a ocasión para lle facer expresión reiterada, Señor Secretario Xeral, das seguridades da nosa consieración e respeito.
Norma Goicochea Estenoz
Presidenta
Excmo. Sr. Antonio Guterres
Secretario Xeral das Nacións Unidas
Nova York
Versión en Galego de Lina Maquieira para TSA