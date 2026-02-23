Deixade vivir a Cuba: pola vida, a soberanía e a dignidade dun pobo

Co título “Que Cuba poida vivir sen bloqueo: en defensa da vida, da soberanía e da dignidade do pobo cubano”, o seguinte texto recibira o apoio de 533 persoas que decidiron dende América invitar novas solidariedades do resto do mundo para denunciaren a política contra Cuba de parte do goberno de Donald Trump, que tenta realizar polo bloqueo levado ao límite o ridículo internacional de 66 anos de fracaso no seu propósito de re-colonizaren Cuba. As asinaturas que primeiro responderon ao chamado do manifesto Let Cuba Live (que Cuba poida seguir) foran as de Silvio Rodríguez, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Jane Fonda, Tatiana Maslany e Ed Harris. O MESC acompañou o chamado e recadou as vontades solidarias nesta beira de Marwán, Ismael Serrano, Cristina del Valle, Juan Gómez “El Kanka”, Luis García Montero, Belén Gopegui, Olga Rodríguez, Javier Gallego “Crudo”, Juan Luis Cano “Gomaespuma”, Carlos Bardem, Javier Bardem, Juan Diego Botto, Alberto San Juán e Luis Tosar entre outros.
Podes sumar a túa solidariedade a este texto escribindo ao correo: galegocubana@gmail.com
O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar unha situación de fame e sufrimento en Cuba. A última Orde Executiva de “emerxencia” impide a Cuba, pequena illa e nación soberana, importar petróleo ou calquera fonte de enerxía imprescindible para soster a vida cotiá. Esta decisión busca asfixiar un pobo que exerce a súa soberanía sen aceptar mandatos externos e actúa como manobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos.
As persoas asinantes deste manifesto —vinculadas á cultura, á creación, ao pensamento, á ciencia, á educación e ás artes— afirmamos con claridade que utilizar a fame como instrumento político constitúe unha agresión inadmisible. A cultura ensancha a vida, ilumínaa e protexe a dignidade humana. A cultura afirma o valor de cada ser humano e sostén a convivencia entre os pobos.
Durante o primeiro mandato de Trump engadíronse 243 medidas destinadas a intensificar o bloqueo iniciado en 1962 contra a Illa, e incluíuse a Cuba na listaxe de países patrocinadores do terrorismo. A Orde Executiva do 29 de xaneiro cualifica a Cuba como unha “ameaza inhabitual e extraordinaria” para Estados Unidos. Esa afirmación emprégase como pretexto para impoñer sancións a terceiros países que intenten comerciar ou subministrar enerxía á Illa.
A nova Orde Executiva profunda o cerco que Cuba soporta desde hai máis de seis décadas e configura na práctica un asedio que impacta directamente na vida cotiá:
• Familias privadas de electricidade para a luz, a refrixeración e a cociña.
• Hospitais obrigados a decisións extremas, con risco de peche de salas e suspensión de tratamentos esenciais; incubadoras, quirófanos e máquinas de diálises sometidos á inestabilidade enerxética.
• Paralización da distribución de alimentos e medicamentos.
• Nenos, persoas maiores e enfermos, cargando co maior peso das consecuencias.
A cultura non garda silencio ante políticas que buscan dobregar unha sociedade enteira mediante a privación material. A creación artística e o pensamento crítico nacen da liberdade e do respecto entre os pobos. Defender a Cuba fronte a esta agresión significa defender o principio de soberanía, o dereito internacional e a convivencia pacífica.
Durante más de 33 anos, a Asemblea Xeral da ONU votou anualmente, cunha maioría contundente, para condenar o bloqueo estadounidense contra Cuba. A comunidade internacional expresou de forma reiterada o seu rexeitamento a unha política que vulnera os dereitos dun pobo enteiro e obstaculiza o seu desenvolvemento.
Os pobos do mundo, incluído o propio pobo estadounidense, aspiran a relacións normais con Cuba, baseadas na igualdade e o respecto. Cuba posúe unha profunda tradición cultural, solidaria e humanista, e ten compartido a súa arte, a súa música, a súa literatura e o seu coñecemento médico co mundo enteiro. A cultura constrúe pontes e fortalece a fraternidade entre as nacións.
Por todo iso, chamamos a artistas, escritores, cineastas, músicos, académicos, editores, actores, científicas e científicos, xestoras e xestores culturais, traballadoras e traballadores da cultura en todos os continentes, a adherirse a este manifesto e a alzar a súa voz en defensa da vida e a dignidade do pobo cubano.
Defender a Cuba hoxe significa defender o dereito de todos os pobos a decidir o seu destino con plena soberanía e sen castigo colectivo.
- Tradución de Valentín Alvite Gándara.
Unha reflexión sobre “Deixade vivir a Cuba: pola vida, a soberanía e a dignidade dun pobo”
