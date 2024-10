FOMENTAR A SOLIDARIEDADE E DEFENDER A VERDADE SOBRE CUBA, OBXECTIVOS DO XVII CONGRESO DO MESC

MESC -TSA

O XVII Encontro Estatal de Solidariedade con Cuba, centrado na loita política contra o bloqueo e na emerxencia de tirar Cuba da infame Lista de Países Patrocinadores do Terrorismo, celebrouse en Torremolinos (Málaga), do 4 ao 6 de outubro pasados. A convocatoria e o traballo de cooperación e de fomento da solidariedade organizou a medio do Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba (MESC) e das delegacións participantes que tiñan o obxectivo común de fomentar a solidariedade material, a batalla cultural e a necesidade de definir estratexias para defender a verdade e contrarrestar a manipulación informativa sobre Cuba nos media do poder e nas redes sociais, sobre a base de defender a unidade e coherencia de acción e a promoción mesma do MESC .

A asemblea do MESC en sesión. En primeiro termo, Luisa Cuevas, delegada da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francico Villamil.

No sumario de acordos da Asemblea, a decisión de seguir defendendo e apoiando, sen ambigüidades, á Revolución cubana. Trala celebración do histórico Tribunal Internacional contra o bloqueo dos EUA a Cuba, celebrado en novembro de 2023 no Parlamento Europeo, en Bruxelas, permanece o acordo de facer valer en todos os ámbitos posibles a sentenza que declarou culpábel ao goberno de EUA de crimes de agresión e de lesa humanidade e probábel xenocidio contra Cuba. A determinación do XVII encontro e pór fin a este crime, compensar as vítimas (ie.: o pobo cubano) A Declaración Final ten versións en eúscaro, galego, català e castelán.

“Loitamos polo levantamento total e incondicional do bloqueo económico, financeiro e comercial que, malia ser condenado de maneira categórica pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 31 ocasións consecutivas, segue en pé, freando o desenvolvemento económico e social de Cuba e xerando carencias e sufrimentos ao seu pobo”.

A asemblea advirte que no novo contexto na Unión Europea tralas eleccións de xuño de 2024, con institucións gobernadas por formacións aínda máis conservadoras ou de extrema dereita, onde Cuba é obxecto de agresións políticas, económicas e diplomáticas, é preciso esixir á UE que non sexa cómplice nin ceda ás presións de EUA, que siga denunciando o bloqueo dos EUA e que manteña e reforce o actual Acordo de Diálogo Político e Cooperación UE-Cuba .

A solidariedade recusa e condena a artificial inclusión de Cuba na lista espuria e unilateral dos EUA de países patrocinadores do terrorismo pretexto e medio que busca aumentar as limitacións económicas, comerciais e financeiras do bloqueo. Cuba foi vítima do terrorismo e ao garante da Paz recoñecida mundialmente. A Resolución coincide cos 48 anos do acto terrorista que explotou o avión do voo 455 de Cubana de Aviación asasinando a 74 persoas.

O XVII Encontro Estatal denuncia a manipulación informativa contra a Revolución Cubana, exercida nos media dominantes así como o asoballo dos líderes electos polo pobo, a censura sobre os logros sociais e os exemplos de solidariedade internacionalista que Cuba ofrece ao mundo e o silenzo imposto sobre as accións do MESC.

Reclama o apoio político, económico e, na medida das posibilidades de cada organización, a Cubainformacion.tv como instrumento estratéxico do MESC e do conxunto do movemento de solidariedade internacional con Cuba, na batalla contra o bloqueo mediático e na defensa da verdade.

Recorda o pleno dereito de Cuba á devolución de Guantánamo á soberanía de Cuba, un territorio ilexitimamente ocupado polos EUA e usado como centro de detención e tortura.

Denuncia o finanzamiento millonario dos programas de intromisión política e cisma na Isla, así como de todo tipo de grupos lexitimados mediaticamente como disidencia malia a súa recoñecida dependencia política e económica do Goberno de EUA e outras potencias estranxeiras, entre elas institucións do Estado español, que en calquera outro país do mundo, serían obxecto de castigo penal.

Inclúe o manifesto asembleario a reclamación dunha xusta compensación económica de parte do Goberno de EUA ao pobo cubano polos danos económicos e humanos ocasionados pola práctica criminal do bloqueo e outras agresións durante máis de seis décadas. A solidariedade cos procesos políticos revolucionarios e progresistas de América Latina e o Caribe e cos demais pobos do mundo que son vítimas da inxerencia de parte do imperialismo (guerra mediática, política, diplomática, económica e financeira por parte de importantes poderes internacionais) e a solidariedade coas estruturas de integración rexional e unidade latinoamericana, como a ALBA, a CELAC, UNASUR ou PETROCARIBE, ou a nivel mundial os BRICS ou o G77 +China asi como a proclama de América Latina e o Caribe como Zona de Paz.

A defensa do legado de Martí, Fidel e do Che e das súas achegas vivas no socialismo cubano está presente no manifesto da Asemblea.

Para a organización de actividades no 2026 con motivo do centenario do nacemento de Fidel Castro Ruz, o congreso adquire a compromiso de defender os ideais do Comandante e divulgar a súa obra política e legado, como referente e paradigma ético e político dos pobos do mundo, e a defensa das aportacións básicas do Centro Fidel Castro Ruz da Habana. Somos la #GeneracióndeFidel

Celebra que a Asemblea Nacional do Poder Popular conte na actual lexislatura cun 53,2% de mulleres deputadas cubanas, convertendo a Cuba no segundo país do mundo con maior representación parlamentaria de mulleres; recoñece a inxente contribución da Federación de Mujeres Cubanas á discusión e elaboración do Código das Familias que representa un significativo avance no recoñecemento de dereitos civís para todas as persoas o que incita ao compromiso de defensa das achegas das mulleres cubanas ao progreso do Socialismo Cubano.

A proclama honra o método de participación popular da Revolución na aprobación do Código das Familias ou a Constitución de 2019, que proba máis unha vez a superioridade democrática do sistema socialista de Cuba.

Son compromisos do MESC traballar en coordinación coas institucións cubanas e as súas organizacións políticas e de masas, para levar ao mundo o seu exemplo de emancipación, xustiza social, equidade, desenvolvemento social, solidariedade internacionalista e dereitos humanos; a participación en actividades do 65 aniversario do ICAP no ano 2025, tanto como actos políticos e culturais, como brigadas de solidariedade; a solidariedade material a través de envíos de doazóns e de execución de proxectos de cooperación ao desenvolvemento; o incremento e consolidación do traballo solidario unitario e coordinado do MESC e da solidariedade con Cuba en toda Europa, así como a precisa incorporación da mocidade e movementos sociais.

Torremolinos (Málaga), 6 de outubro de 2024

