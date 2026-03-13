“Nós apoiámonos en Cuba: na forza do seu exemplo e solidariedade” (Francisco Sebio, presidente da Francisco Villamil)

NÓS DIARIO publica na súa sección de Internacional unha entrevista con Francisco Sebio, presidente da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil na que dá conta da campaña de solidariedade contra o o acoso do que a illa está ser obxecto de parte do goberno dos EUA. No medio dun multiplicado bloqueo, no que Cuba enfronta as consecuencias dun cerco naval armado, a Villamil enviou unha urxente partida de sete toneladas de material médico mentres leva adiante a campaña en defensa da soberanía de Cuba.
Ricardo Suárez – NÓS DIARIO
—A asociación Francisco Villamil sempre cooperou con Cuba, mais agora con especial fincapé.
–—Digamos que estamos nun contexto especial polo bloqueo naval aprobado polo Goberno dos EUA. Neste sentido, a asociación está traballando nun programa de cooperación especial, alén desa cooperación continua, para facer chegar axuda. Temos un lema: nós non apoiamos Cuba, nós apoiámonos en Cuba: na forza do seu exemplo, na forza da súa solidariedade. Por iso, ao longo da nosa existencia sempre houbo campañas de tipo cultural e político, e tamén de recollida de material. Mais a partir das medidas de Trump contra Cuba, dirixidas a esmorecer os logros consistentes da Revolución, sobre todo na sanidade e na educación, pomos en marcha unha campaña galega de solidariedade coa sanidade cubana.
—Que pretenden con ela?
—En primeiro lugar, divulgar a obra da sanidade cubana. Cuba asistiu dous terzos dos países do mundo, incluso estivo presente en países en Europa, como Italia ou Andorra, na última campaña contra o Covid-19. O imperialismo o que trata é de combater precisamente ese importante logro que os EUA, con toda a súa potencia económica e con toda a súa importancia na economía mundial, non é quen de facer. Entón, nesa primeira campaña, lanzada a mediados do pasado ano, fomos recadando todo tipo de axuda, sobre todo insumos médicos, e o primeiro contedor saíu en barco cara a Cuba en febreiro. Enviamos case sete toneladas.
—Cales son os seguintes pasos?
—Temos en marcha unha serie de campañas. A asociación está nunha mesa de coordinación de solidariedade con Cuba, o Movimento Estatal de Solidariedade con Cuba, MESC. E aí están en marcha t unha serie de campañas en tres eixos. O primeiro, a denuncia do xenocidio ao que se intenta someter Cuba agora mesmo a través dun bloqueo naval case medieval de acoso á fortaleza. Ningún país no mundo pode subsistir sen enerxía. Por outra parte, imos impulsar mobilizacións na rúa, contra o bloqueo e o xenocidio a Cuba, e queremos chamar non só a conciencia galega, tamén a mundial, porque o mundo está nunha situación onde o desequilibrio da paz mundial é evidente. Por último, imos continuar, a campaña de apoio á sanidade cubana, porque é un dos sectores que máis se resenten neste contexto, polo que é necesario enviar material de apoio. Un novo contedor qdeberá sair a mediados deste ano. Para iso, imos impulsar o apoio, que até o de agora foi de carácter popular con axudas individuais e das organizacións políticas de esquerda e dos sindicatos máis representativos do país. E proseguiremos no entanto unha solicitude institucional de apoio á campaña galega de solidariedade coa sanidade de Cuba.
—Alén do contexto actual, cal é a actividade da Francisco Villamil?
—Cuba tivo etapas nas que a situación económica e social foi estábel, tivo un nivel de benestar para ser un país do terceiro mundo moi importante. Entón, vivimos toda esa época a través da colaboración de tipo cultural, con intercambios, enviando brigadas a Cuba, organizando viaxes para coñecer a illa, e mantendo contacto cos galegos en Cuba… E logo houbo momentos nos que a situación comezou a empeorar, sobre todo a partir da descomposición do campo socialista, con momentos críticos durante o ‘Período Especial’. Naquela altura, empezamos a enfocar o traballo cara á solidariedade. .
Franciso Villamil, xeneral Mambí
—Hai unha historia detrás do nome a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, a do voluntario galego que loitou pola independencia da illa, participando no Alzamiento de Las Villas, do 6 e 7 de febrero de 1869 contra o dominio colonial español, no contexto da Guerra dos 10 Anos, a primeira das guerras pola independencia de Cuba. O 1 de maio de 1872 foi promovido a Maior Xeneral (equivalente a Xeneral de División) do Exército Libertador Cubano. Días despois, foi nomeado Segundo Xefe de Las Villas.
—“Francisco Villamil foi un galego que nas guerras de liberación do século XIX se sumou á de independencia de Cuba e chegou a xeneral dos Mambises, que eran as forzas independentistas da primeira e da segunda guerra de independencia en Cuba. Na honra dese personaxe, de Francisco Villamil, nós recollemos o seu legado histórico, tan importante para Galiza e para Cuba”.