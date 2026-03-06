O 80% da poboación de Cuba nacera baixo o bloqueo

SALIM LAMRANI *– CANARIAS SEMANAL
O de Cuba non é nin crise espontánea nin mero problema económico interno: é a expresión política da teima inmemorial por afogar a unha illa rebelde. Desde 1960, Cuba vive baixo un réxime de sancións que marcou a existencia de xeracións enteiras. O 80% da actual poboación cubana naceu despois de o goberno ianqui decretar o bloqueo da Illa. Mália a comunidade internacional condenar anualmente o cerco económico, Cuba vese na obriga de asumir o prezo de hospitais con escaseza, dificultades enerxéticas e limitacións para garantir o básico.
A asfixia de Cuba con sancións económicas anacrónicas e inhumanas de parte dos EUA xa sobardou seis décadas. A intervención ilegal afecta aos sectores máis vulnerábeis da poboación da illa,en particular a doentes, nenos, persoas maiores e mulleres embarazadas. No entanto, as medidas de carácter retroactivo e extraterritorial, contrarias aos principios máis elementais do Dereito Internacional, afectan a toda a sociedade cubana Dende 1992, a inxerencia dos EUA é condenada anualmente por aclamación na Asemblea Xeral das Nacións Unidas.
Impostas en 1960 co obxectivo de derrocar ao goberno de Fidel Castro, estas sancións foron teimosamente reforzadas polas distintas administracións estadounidenses, en particular durante a presidencia de Donald Trump. O actual inquilino da Casa Branca impuxera ao pobo de Cuba, durante o seu primeiro mandato, 243 novas medidas coercitivas unilaterais, 50 delas en plena Pandemia da Covid-19.As sancións estaban dirixidas contra das principais fontes de ingresos da illa, a saber: a cooperación médica, as remesas da diáspora e o turismo. Así, entre 2017 e 2020, a Casa Branca impuxo unha nova sanción por semana durante catro anos consecutivos. Asemade, incluiu Cuba na arbitraria Lista de Paises Patrocinadores do Terrorismo.
En 2025, as sancións custaron a Cuba 7.500 millóns de dólares, é dicir, unha media de 20 millóns de dólares por día, ou o que é o mesmo, 15.000 dólares por minuto. Esta suma equivale ao consumo eléctrico dos 10 millóns de cubanos durante seis anos. Con esa mesma cantidade, Cuba podería ter asegurado o abastecemento de produtos de primeira necesidade para toda a poboación durante seis anos. Dende a súa imposición en 1960, as sancións custaron a Cuba un total de 170.000 millóns de dólares. Máis do 80 % da poboación de Cuba nacera baixo este estado de sitio.
O 29 de xaneiro de 2026, a Administración Trump adoptou un decreto presidencial que cualificaba a Cuba de “ameaza excepcional e insólita para a seguridade de Estados Unidos”. Calquera pais que fornecese petróleo a Cuba estaba obrigado por esta ilegal ilegal disposición a pagar aranceis aos EUA. Gravemente afectada polo bloqueo económico e repetidas catástrofes naturais, a illa atópase nunha situación extremadamente difícil, sen combustíbel vital para a súa economía e servizos esenciais. O sistema eléctrico cubano, que prové auga potábel, a rede de saneamento e os hospitais e as escolas, depende en gran medida da subministración de petróleo.
Cuba non atravesa unha crise: é vítima dun crime económico perpetrado por Estados Unidos dende hai décadas. A comunidade internacional debe rexeitar este aganamento económico e enerxético ilegal da illa e brindar apoio urxente á poboación cubana que atravesa unha situación humanitaria de extrema gravidade.
*Doutor en Estudios Ibéricos e Latinoamericanos pola Universidade da Sorbonne-Paris IV e profesor titular da Universidade de A Reunión.
Versión en Galego para TSA de Lia Chamoso.