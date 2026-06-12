O bloqueo busca afogar un proxecto político, económico e social anti-capitalista

EUROPA POR CUBA – TSA
Cuba manténse coma símbolo de resistencia fronte ao bloqueo do goberno dos EUA, de máis de 60 anos. Nun contexto internacional marcado pola dereitización e o colonialismo non arreprentido, o estado de sitio non representa só unha política exterior senón un propósito de afogar un proxecto político, económico e social que desafia os piares da orde capitalista global. Eis por que a solidariedade internacional con Cuba non pode ser superficial nin circunstancial senón obrigadamente ideolóxica, consciente e combativa.
A historia ten probado que sen ideoloxía revolucionaria non hai transformación real. As revolucións non proceden da espontaneidade nin do oportunismo, senón da claridade política, do compromiso sostido e da vontade organizada dos pobos. Endebén, a defensa do socialismo en Cuba non é un asunto exclusivamente nacional: é un asunto de toda a humanidade. Cuba representa a posibilidade concreta de construír unha alternativa ao capitalismo armado, e a súa resistencia irradia forza a correlación mundial a prol dos pobos.
Renunciar á defensa ideolóxica do socialismo debilita de feito a capacidade de resposta fronte á dominación imperialista. Sen unha base ideolóxica firme, a solidariedade baleírase de contido, convértese en xesto simbólico e perde o seu potencial transformador. Por iso, a solidariedade con Cuba debe asumir un carácter político claro: non se trata só de acompañar, senón de defender activamente o seu dereito a ser libre e independente.
As organizacións políticas, sindicais e sociais teñen un papel fundamental nesta tarefa. Nunha autocrítica honrada e necesaria, en demasiadas ocasións, a solidariedade internacional ficara reducida a accións limitadas, sostidas por pequenos grupos de militantes comprometidos, no entanto a maioría das das organizacións permanecía á marxe. Esta situación contrasta de xeito evidente coa mobilización masiva que acompaña ás convocatorias electorais, beneficiarias de todos os recursos humanos e materiais dispoñibles.
Mais se o internacionalismo é un principio fundamental do movemento revolucionario, non pode ocupar un lugar secundario na práctica política; a solidariedade non é un capricho nin unha actividade complementaria: é un compromiso central da loita dos pobos.
No entanto é imprescindibel recuperar o carácter combativo das accións de solidariedade que nunca poden ser espazos meramente festivos ou simbólicos, desprovistos de contido político. A situación que enfronta Cuba esixe seriedade, firmeza e coraxe. Cada acción debe contribuír a elevar o nivel de conciencia, denunciar o bloqueo e mobilizar a sectores cada vez máis amplos da sociedade.
Mobilizar “até o último militante” non é unha consigna baleira, senón unha necesidade política. Só mediante a implicación activa e consciente das bases será posíbel construír unha solidariedade efectiva, capaz de incidir na opinión pública e de presionar sobre os gobernos para que cesen as políticas de agresión contra Cuba.
A condición revolucionária implica asumir a defensa da Revolución en calquera recuncho do mundo e significa entender que as loitas non son illadas, que forman parte dun mesmo proceso histórico de emancipación. No de hoxe, Cuba ocupa un lugar central nesa loita. Defendela non é só un acto de solidariedade: é un acto de coherencia, de compromiso e de responsabilidade histórica.
A solidariedade internacional con Cuba ten de estar á altura do desafío. Non abonda con declaracións: requírense accións sostidas, organización, claridade ideolóxica e vontade resolta. Porque na defensa de Cuba, xógase, tamén, o futuro de todos os pobos que aspiran a seren verdadeiramente libres.
*Europa por Cuba é unha iniciativa de comunicación e solidariedade internacional para difundir a realidade cubana e poder superar a desinformación e o bloqueo impostos polos EUA e promover o intercambio cultural e político entre Cuba e os países da UE.