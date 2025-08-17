O embaixador de Cuba escolle Láncara para convocar o Centenario de Fidel

Terra Sen Amos – Lugo
Marcelino Medina, Embaixador de Cuba, recordou dia 13 en Láncara que en 12 meses estaremos Aa comemorar o centenario do nacimento de Fidel. Medina viaxara dende Madrid en pleno ferragosto até a casa dos Castro en Armeá, da que emigrara o pai de Fidel, Anxel Castro Arxiz, a Cuba en 1899. “Trece de agosto vindeiro –dixo- estaremos na lembranza do centenario dun home imprescindíbel para a historia de Cuba; herdeiro xenuíno do pensamento revolucionario cubano, latinoamericano e mundial; impulsor da sociedade socialista e xestor afouto da construción dunha sociedade diferente, sen os estigmas que aflixen ás chamadas nacións do Terceiro Mundo, nunha pequena illa, a 90 millas dos Estados Unidos, baixo bloqueo incesante”.
O embaixador agradeceu o labor da Asociación solidaria Xuntos con Cuba, de Lugo, cuxa presidenta, Tania Chinea, deu lectura a unhas Décimas a Fidel da súa autoría; a Asociación de Amizade Láncara-Cuba, por ter convocado os actos do aniversario do nacimento de Fidel e “polo traballo de solidariedade con Cuba, realizado dende a Casa Museu para difundiren o pensamento de Fidel e contribuír ao afortalamento dos lazos de amizade entre Galiza e Cuba. Gabóu asemade o traballo de Carlos López Sierra, “por ter coidado a casa dos Castro durante décadas, un lugar simbólico e referencial para cada 13 de agosto”.
Marcelino Medina gaboua á Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil por ter intervido na convocatoria a medio do seu presidente Paco Sebio, e “pola solidariedade inquebrantábel da Villamil co pobo cubano no decurso de máis de 40 anos”.
Tamén fixo mención o embaixador das asociacións que integran cubanos residentes en Europa “quen en Encontro celebrado en Madrid o pasado ano, acordaron impulsar accións e iniciativas en memoria de Fidel, compromiso que levou a constituir o fermoso programa Martí ilumina os Cen anos de Fidel, dado a coñecer neste mesmo lugar, fai hoxe exactamente un ano, e que ratificaron en maio pasado no VII Encontro Nacional de Cubanos Residentes en España; a concelleira de Láncara, Alba María Sangil de Andrés; Ángel García Seoane, Alcalde de Oleiros, promotor da primeira irmandade dun concello Galego co Poder Popular de Cuba e organizador en 2024 dun acto en Láncara para lembrar os 98 anos de nacemento de Fidel”. A Deputación e a Alcaldía de Lugo foron tamén nomeadas.
Molina suliñóu que o Ano do Centenario do Natalicio de Fidel se facía dende Láncara “a terra que infundíra un significado moi especial ás relacións entre os pobos cubano e galego” e dixo que o programa terá seu acto central 25 de novembro de 2026, data na que se cumpre o decenio da súa desaparición física de Fidel.
“O extenso programa vai abranguer máis de un ano, e inspirados no seu exemplo, divulgaremos e celebraremos o de Fidel con poemas, cancións, exposicións, e actividades” Marcelino Medina reclamaou a participación “de todos os amig@s de Cuba, a lembrar a obra de Fidel en todos os espazos posibeis, prestando especial atención aos máis novos, quen non tiveron a oportunidade de coincidir en tempo histórico co Comandante en Xefe, e aos que están baixo a avalancha de revisionismos e terxiversacións históricas que asolagan as redes sociais; o reto é propiciar que as persoas coñezan a Fidel”.
Lembrou que tanto en 1953, ao liderar o Centenario do Heroe Nacional de Cuba, José Martí, e erguer no máis alto os ensinos do Mestre “o que hoxe nos corresponde é ser a xeración do Centenario do líder histórico da Revolución Cubana, e pór en prática, agora máis que nunca, os ensinos de Fidel; é imperativo aproveitar a oportunidade que brinda unha conmemoración desta importancia para promover dende a contemporaneidade, desde os dinámicos e retortos contextos actuais, o estudo das revelacións do pensamento político, filosófico, económico, social, humanista, ambiental e cultural de Fidel; valorar as dimensións da súa organicidade como intelectual, o seu irrenunciábel antimperialismo e profundo latinoamericanismo. Todo iso sustentado, a maiores, no que para el constituíu a pedra angular da vitoria: a procura da unidade entre os revolucionarios”.
Co embaixador estaba Ingrid Izquierdo, Cónsul Xeral de Cuba en Galiza. Entre outras representacións asistían o deputado Carlos López, Rubén Arroxo, tenente de alcalde de Lugo, a presidenta da Asociación Cubano-Galega Haydée Santamaria, de Pontevedra; Alba María Sangil de Andrés, concelleira de Láncara polo PSOE e Efrén Castro Caloto, vicepresidente da Deputación de Lugo, en representación do BNG.
Participara na convocatoria unha representación do PCG, na que figuraba seu Secretario Nacional, Xosé Crego, e unha delegación da solidariedade asturiana con Cuba.