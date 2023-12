O presidente de Cuba condena o xenocídio en Gaza no limiar do seu discurso en Dubai

Axencias – TSA

“Comezarei recordando que en Gaza están a executar un xenocidio neste intre. Isto sucede a pouco máis de dous mil quilómetros daquí. En nome de Cuba, condenamos resoltamente a marea de violencia e terror desatada contra as persoas que habitan esa beira da Palestina ocupada”. O presidente de Cuba comezou con estas palabras a súa intervención no Cume de Acción Climática, COP28, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. A Asemblea vai estudar o Primeiro Avance Mundial sobre o seguimento do Acordo de París que o presidente cualificóu de “oportunidade única para sancionar a importancia real dos esforzos colectivos contra do cambio climático”.

Cuba representa a voz dos 77+China en Dubai e denuncia o xenocidio en Gaza. Na imaxe, a aviación de Israel dispara fósforo branco sobre a poboación palestina na cidade de Gaza.

Mentres o presidente abría o seu discurso coa condena da criminal ofensiva bélica contra a poboación de Gaza, o Ministerio de Asuntos Exteriores e Expatriados da Autoridade Palestina denunciaba nun comunicado ao goberno de Israel pola guerra “que xa ten causado a morte de máis de 15.000 persoas e feridas a outras 37.000 dende 7 de Outubro”.