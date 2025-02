Os papeis da terrorista “Operación Northwoods” contra Cuba favorecen a Trump na súa guerra interna

Rosa Mirian Elizalde – La Jornada

O perigo de confiar na CIA, dicía o político brasileiro Leonel Brizola, é que andando o tempo, a axencia abre arquivos e “toda a podremia aparece”. Donald Trump anuncia a publicación de arquivos secretos do asasinato do presidente John Fitzgerald Kennedy (JFK) que seguen baixo chave. O aviso provocou que algúns medios lembrasen a Operación Northwoods, un proxecto de 1962, que fora publicado en 1997, coincidindo coa primeira entrega de arquivos secretos no 40 aniversario do magnicidio de Dallas. Daquela, o Consello de Revisión de Rexistros do Asasinato de JFK liberara da censura 1.521 páxinas de arquivos militares desclasificados, de 1962 a 1964. Os 12 folios da Operación Northwoods formaron parte deste grupo, pero pasaron inadvertidos entre tanta podremia. Até hoxe.

Nos papeis da Operación Northwoods cóntase que, a comezos dos 60, durante a administración Kennedy, a CIA elaborara plans para matar a persoas inocentes e cometer actos de terrorismo en cidades dos EUA co obxectivo de crear unha opinión favorábel para invadir Cuba. Baixo o nome en código de Northwoods, as accións encubertas incluirían asasinatos de cubanos na Florida, afundimentos de barcos con emigrados en alta mar, secuestros de avións, a voadura dun barco dos EUA e mesmo a organización de actos de terrorismo con vítimas mortais en varias cidades de Estados Unidos, incluída a capital, Washington.

O obxectivo confeso deste plan terrorista era crear nos EUA e internacionalmente unha opinión favorábel a lanzar unha guerra de represalia contra Cuba para acabar co goberno de Fidel. Os altos mandos militares dos EUA consideraron a opción de provocaren eles mesmos baixas militares na súa propia tropa, segundo escribiron no memorando datado 13 de marzo de 1962: “Poderiamos facer estalar un barco na bahía de Guantánamo e culpar a Cuba do atentado” de xeito que as listas de baixas nos xornais provocasen unha onda de indignación nacional”. Outra proposta consistía en organizaren funerais falsos para conmoveren a opinión pública e favorecer unha intervención militar.

Os previstos atentados contaban coa aprobación escrita do Estado Maior Conxunto das Forzas Armadas dos EUA e foran presentados a Robert McNamara, ministro de Defensa do presidente Kennedy. Formaban parte dun esforzo máis amplo para derrocar ao goberno revolucionario cubano, un programa da CIA, coñecido como Operación Mangosta, que incluía espionaxe, sabotaxes e o apoio a mercenarios de orixe cubana.

A Operación Northwoods non foi aprobada polo presidente Kennedy, que obxectou as implicacións éticas e políticas de sacrificar vidas estadunidenses en atentados que tiñan como obxectivo enganar e maniipular a opinión pública.

A negativa de Kennedy alporiozu as tensións entre a presidencia e os altos mandos militares, que xa cuestionaban o seu liderado no fracaso da invasión de Praia Girón (tamén coñecida como Baía de Cochinos) en 1961. Kenned foi asasinado en Dallas en novembro de 1963, un ano e medio despois da elaboración deste plan, e a Operación Northwoods converteuse en obxecto de atención nas investigacións do magnicidio.

Arestora, o presidente Trump prometeu publicar todos os documentos clasificados relacionados cos asasinatos de JFK, de Robert Kennedy, irmán do presidente e senador e o de Martin Luther King, estes dous últimos mortos por bala en 1968. Ninguén dúbida, nin o propio Trump, que os papeis revelarán actividades delictivas do goberno nos anos 60, porque “quedou sen divulgar o máis interesante deses expedientes”, ao dicir de Trump.

O regreso de Trumpo, tan rodeado de sensacionalismo, tráenos un paradoxo de primeira: a promesa de dar a luz arrepiantes planos de terrorismo de Estado contra Cuba que fríamente prevían asasinatos de inocentes en territorio estadunidense, e, no entanto, o novo inquilino da Casa Branca volve meter Cuba na Lista de Países Patrocinadores do Terrorismo. Cinismmo insuperábel. Trump despreza os escrúpulos dos vellos conservadores, e sentíndose (agora si) imbatíbel de aquí á eternidade, non ten vergoña dos seus odios e vergoñas nin da súa particular vinganza contra o Estado Profundo. Pero o que proba a Operación Northwoods é que Trump nada novo representa nin chegou á Casa Branca por casualidade.

