PP, Vox e Cs queren acabar co “Acordo de Diálogo Político e Cooperación entre  a UE e Cuba” dende oParlamento Europeo

MESC – TSA

O pleno do Parlamento Europeo debateu Terza vintesete de febreiro, unha moción dos grupos de dereita e extrema dereita (onde están situados o partidos PP, Vox e Cs) prommovida polo euro-deputado restante de Cs Javier Nart, co obxectivo de conseguir unha condena contra Cuba por presunta violación dos dereitos humanos. Sen ser nova, a invocación dos DDHH contra Cuba, responde aos intereses inxerencistas dos EUA e da mafia de Miami para recruar o bloqueo e procurar un cambio político favorábel aos seus intereses privados. De feito, estes grupos europeos, buscan a suspensión do Acordo de Diálogo Político e de Cooperación entre a Unión Europea e Cuba, e convértense de facto en impulsores do xenocidio contra todo o pobo cubano.

Mais Cuba non está soa na defensa da súa soberanía nin na loita para rematar coas medidas unilaterais e ilegais dos EUA. Máis ben todo o contrario: Cuba está integrada de pleno dereito na Comisión de DDHH da ONU, co apoio da comunidade internacional. Novembro pasado, a Asemblea Xeral da ONU condenou por aclamación o ilegal bloqueo promovido contra Cuba polos EUA. Contra 187 paises a prol de acabar co bloqueo só os votos dos EUA e Israel, partidarios de continuar, e a abstención da Ucraína. Non é a primeira vez que a Asemblea condena o bloqueo dos EUA pois trátase da votación número 31 desde 1992.

O Parlamento europeo non pode ignorar as votacións da Asemblea Xeral das Nacións Unidas en contra do bloqueo. A credibilidade da devandita institución europea quedaría en dúbida se apoia e promove políticas encamiñadas a agudizar a asfixia económica imposta ao pobo cubano, en contra do que votan, case por unanimidade, os países que conforman a ONU, incluídos os propios membros da Unión Europea.

Aliás, en novembro, na sede do Parlamento Europeo, en Bruxelas, constituiuse un Tribunal Internacional contra o Bloqueo dos EUA a Cuba, coa participación de persoas autorizadas, xuristas expertos e testemuñas, que certificaron as afectacións desta política criminal cara a todo un pobo; seis xuíces e xuízas ditaminaron unha condena por crimes contra a soberanía do pobo de Cuba e por violacións sistemáticas, durante máis de 60 anos, da legalidade internacional que constitúen crimes de lesa humanidade incursos en xenocidio.

Acabar ou suspender o Acordo de Diálogo Político e de Cooperación da Unión Europea con Cuba, val tanto como aumentar o Bloqueo contra Cuba e serve ao obxectivo de eliminar a cooperación de Europa con Cuba. Un intento de esganar de feito a economía cubana, na procura de dous obxectivos: o primeiro, que o pobo cubano deixe de apoiar ao seu goberno e Estado e que os EUA avancen no seu obxectivo histórico de anexionar Cuba; o segundo, que se poida responsabilizar ao sistema económico socialista da Illa dos problemas sen fin que provoca o bloqueo e acabar deste xeito coa alternativa anti-imperialista e anti-capitalista que representa a Revolución cubana.

Indignidade e crime desta grea da dereita e da extrema dereita, que aparentan ignorar os sufrimentos do pobo cubano. Son os mesmos políticos que apoian, dende Europa, o xenocidio que está a sufrir o pobo palestino. Non falan de suspender o Marco de Cooperación da UE con Israel por non respectar os DDHH, máis ben seguen a apoiar o suposto “dereito de Israel a defenderse”, masacrando poboación civil, a maioría nenos e nenas, e expulsando das súas terras aos seus lexítimos donos: o pobo de Palestina.

Dende o MESC esiximos respecto á soberanía de Cuba, o fin das políticas agresivas, unilaterais e ilegais dos EUA; defendemos o dereito á Paz e á Solidariedade, así como a resolución de conflitos a través da cooperación e o diálogo político.

Por todo iso, condenamos a utilización política dos DDHH e a quen trata de oprimir a Cuba, e reclamamos que se manteñan boas relacións con Cuba por parte da Unión Europea, dende o respecto mutuo.

MESC, 28 de febreiro de 2024

Asociación Almeriense solidaria con el Pueblo Cuba.

Asociación Andalucía-Cuba, puente de cooperación para el Desarrollo sostenible.

Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón.

Asociación Cultural Cubano Andaluza La Avellaneda

Asociación Cultural de Teatro Escanpolo (Herrera, Sevilla)

Asociación de amistad Canario-Cubana José Martí.

Asociación de amistad con Cuba Camilo Cienfuegos de Dénia.

Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante.

Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Madrid.

Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Sevilla.

Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga.

Asociación de amistad hispano-cubana Julio Antonio Mella de Madrid.

Asociación de Amistad Rioja Cuba.

Asociación de amistad y cooperación con cuba La Gran Piedra de Granada.

Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil.

Asociación de Cultura Popular Estrella Roja.

Asociación de iniciativas solidarias Alhucema de Morón (Sevilla)

Asociación de Solidaridad con Cuba de Arahal Máximo Gómez Báez.

Asociación de Solidaridad con Cuba Vilma Espín San Lúcar de Barrameda (Cádiz)

Asociación de Solidaridad Toledo-Cuba “Antonio Maceo”.

Asociación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo Ernesto Guevara de Torrejón de Ardoz.

Asociación espacioDespacio.

Asociación Extremeña de Solidaridad con Cuba La Maza.

Asociación Hispano Cubana Paz y Amistad de Avilés.

Asociación Lázaro Cárdenas.

Asociación Maximiliano Tornet de Huelva.

Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.

Asociación para la Cooperación Internacional Patrice Lumumba

Asociación Provincial de Jaén Amistad con Cuba Indio Naborí.

Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí.

Associació d’amistat amb Cuba Pep Linares d’Alcoi.

Canal Europa por Cuba.

Casa de Amistad Baleares-Cuba.

Casal Cubà de Sabadell.

Casal d’Amistat amb Cuba de Lleida

Casal d’Amistat amb Cuba de Badalona.

Casal d’Amistat amb Cuba de Barcelona.

CESC de Madrid.

Colectivo 26 de Julio de Madrid

Comité Antiimperialista de Murcia.

Comité contra el Bloqueo a Cuba de Cádiz.

Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.

Comunistes de Catalunya.

Cosal-Murcia y Entrepueblos Murcia.

Defensem Cuba.

Euskadi Cuba.

Frente Antiimperialista Internacionalista.

Hermanamiento Nou Barris-El Cerro Cuba.

Izquierda Unida (IU)

Marx Madera.

MediCuba España.

Mollet amb Cuba.

Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)

O N G AWON IYAAMI.

Partido Comunista de España (PCE)

Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)

PCE (m-l)

Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Cubano de Granada.

Red de Solidaridad Canario Cubana.

Rincón Cubano Granma de Torrelavega (Cantabria)

Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí de Sevilla.

Sodepaz.

Sodepaz Andalucía.