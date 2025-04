Sete novas medidas contra Cuba que non foran notícia

Rosa Miriam Elizalde – La Jornada (México)

A Marco Rubio –Little Marco, como o chama o seu xefe na Casa Branca– ignórao a diplomacia trumpista. Déronlle como premio de consolación, a tarefa rastreira de intensificar o ataque contra a illa onde naceran os seus pais. O presidente Trump non considera a Rubio capaz de negociar con Zelensky ou Putin, mais o ministro encargado das relacións dos EUA co mundo, deu impulsado, en menos de un mes, sete medidas contra Cuba que elevan a niveis insoportábeis o castigo colectivo imposto polo bloqueo estadunidense contra a illa.

Anunciados nas sextas feiras pola tarde, pasaron case sen se notar, pero son un paquete de medidas que disparan fogo graneado contra os cubanos na illa e mesmo contra aqueles que viven fóra dela. A reincorporación de Cuba á Lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo é a medida máis grave do cerco financeiro contra Cuba; aplícase sen xustificación ningunha e agrava significativamente os efectos do bloqueo económico e comercial ao disuadir a bancos e institucións internacionais de operar con Cuba por temor a sancións da Casa Branca. A reincorporación na lista implica obstáculos adicionais para importar bens de primeira necesidade, recibir créditos e acceder ao finanzamento internacional.

Restablecendo a lista de entidades cubanas restrinxidas, actualizaron a relación de empresas e entidades cubanas coas que Estados Unidos prohibe realizar calquera transacción. A medida, claramente extraterritorial, busca impedir o comercio e o investimento en sectores críticos da economía cubana. Afecta nomeadamente ao turismo e as transaccións financeiras con terceiros países.

O Título III da Lei Helms Burton, tamén reactivado, invita a cidadáns estadounidenses (incluídos a cubanos nacionalizados) presentar demandas contra empresas estranxeiras que invistan en propiedades nacionalizadas en Cuba trala Revolución de 1959. Xa que logo, a nacionalización de propiedades polo Estado é un dereito commún refrendado pola Lei. O Título III busca impedir o investimento estranxeiro e xerar inseguridade xurídica para empresas internacionais interesadas en comerciaren con Cuba.

A suspensión da licenza para transaccións con Orbit SA, Impide a Cuba recibir remesas desde os EUA. Isto afecta directamente a miles de familias cubanas que reciben con regulariedade xiros para cubrir necesidades básicas. Ao cortar unha das poucas fontes de obtención de divisas, o governo de Trump busca debilitar aínda máis a economía cubana para crear unha crise social interna.

A suspensión do permiso humanitario de entrada nos EUA para reunificación familiar, afecta a boa parte dos máis de 900 mil cubanos que chegaron a EU desde outubro de 2021 que poderían ser deportados. Co endurecemento do bloqueo, Washington incentivounos para que saísen de Cuba e inmigraran a EUA; agora pretende deportalos.

Coa suspensión do outorgamento de visas para intercambios, busca debilitar os vínculos culturais e académicos. A administración Trump nega visas a cubanos participantes en intercambios culturais, académicos e científicos nos EUA. Ningún equipo cubano, nin sequera infantil, poderá participar en competicións deportivas rexionais ou bilaterais en territorio estadunidense.

Outra acción particularmente agresiva, impón restricións de visas a cubanos e estranxeiros vinculados a programas de cooperación Sur-Sur nos que participa Cuba, especialmente no sector da saúde. A medida forma parte da campaña de cerco contra as Misións Médicas Cubanas, afecta a capacidade de Cuba para ofrecer asistencia médica internacional e criminaliza a cidadáns de terceiros países involucrados en proxectos de colaboración con Cuba.

A administración Trump incluíu Cuba na Lista de Adversarios Estranxeiros, xunto a Venezuela, Irán, Rusia e China, limitando así o acceso cubano á tecnoloxía estadunidense, especialmente en intelixencia artificial.

E poñerase peor. The New York Times filtrou esta semana que o goberno de Trump elaborou unha lista vermella de países cuxos cidadáns terían “categoricamente prohibida” a entrada aos EUA. Por suposto, a illa está neste grupo ao sumar Cuba a Irán, Libia, Corea do Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela e O Iemen.

Ao monstro, como diría a Nobel austriaca Elfriede Jelinek, escóitaselle arfar.

Traducido ao Galego para TSA, por Águeda Louro.