Unha carta no “New York Times” exixe a Biden cesar seu anatema terrorista contra Cuba

Washington, 24 – Prensa Latina

A carta publicada no diario The New York Times reclama a Joe Biden, presidente dos EUA, pór fin, nos seus últimos 90 días no cargo, a brutal política contra Cuba do seu antecesor, Donald Trump, que fai que a illa padeza simultaneamente unha grave crise enerxética e o recente impacto do furacán Óscar. A misiva chega aos lectores do diario por iniciativa de The People’s Forum. O escrito recorda que hai dez anos, o presidente Barack Obama abrira un novo e esperanzador capítulo nas relacións entre os EUA e Cuba ao dar algúns pasos cara á normalización.

“Presidente Biden: ten 90 días para recusar a mortal política cubana de Trump”

A carta está aberta á firmas de todo o mundo na Internet, e transmite a gravidade do malpasar da poboación cubana fronte a consecuencias coma a caída do sistema eléctrico nacional que ven acrecentar o mal inflinxido polo bloqueo estadounidense que dura máis de 60 anos.

O estado de sitio impide ao país comprar combustíbel, acceder a bens esenciais e obter repostos para a súa rede eléctrica, deixando a millóns de persoas ás escuras – sinala a denuncia-, mentres as seis décadas de bloqueo prexudicaron a balanza de Cuba en máis de 164 mil millóns de dólares e en perdas que superan os cinco mil millóns de dólares só no último ano (marzo do 2023 a febreiro de 2024) mentres os EUA fican sós na Asemblea Xeral da ONU contra o mundo que condena esta política.

Recorda que o sambenito de Estado Patrocinador do Terrorismo lanzado sobre Cuba por Donald Trump, aumentou un bloqueo de seis décadas con máis de 243 novas sancións o que “representa unha monumental inxustiza deseñada para crear escaseza aguda, facendo imposíblel que o pobo cubano acceda a alimentos, medicinas e combustíbeis esenciais”.

Os asinantes da carta recordan a Biden que “nos 90 días restantes do seu mandato, ten a capacidade de arriar estas criminais medidas herdadas de Trump, e continuadas pola súa propia presidencia por tres anos e nove meses, feitos concretos que causan dano irreversible ao pobo de Cuba, non só ao goberno”.

A eliminación da condena de Estado Patrocinador do Terrorismo “permitiría a Cuba realizar transaccións financeiras, restaurar a súa rede eléctrica e mesmo abordar a escaseza de alimentos e medicinas para aliviar as inmensas dificultades que enfronta o pobo cubano, que soportou máis de 62 anos de dificultades económicas baixo o embargo (bloqueo)”Este apagamento devastador é só un aspecto do legado de Estados Unidos de provocar o sufrimento na illa a través desta política de asfixia”.

A carta reitera a elemental esixencia de anular a brutal política de Trump e recorda que “non é demasiado tarde para facer o correcto e cambiar esta realidade cunha simple firma: é hora de actuar. Que Cuba viva!”.

Hoxe, 24 de outubro, Cuba traballa por volver a normalidade do subministro eléctrico logo da desconexión total que causara problemas en toda a illa o pasado 18 de outubro.