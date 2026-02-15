Unha nai cubana denuncia o Bloqueo coma asasinato a mantenta procedente do goberno de Washington

AXENCIAS CUBANAS – TSA
Á humanidade enteira, ás nais do mundo, aos médicos sen fronteiras, aos xornalistas non adscritos ao poder económico, aos gobernos que aínda cren na xustiza: Non teño apelidos coñecidos nin cargos de importancia; levo un nome común; son unha cubana mais: filla, irmá, patriota. Escribo coa alma esgazada e as mans a tremer porque o que hoxe vivemos en Cuba non é unha crise: é un asasinato calculado, executado a mantenta dende Washington. E no mundo, hai quen volve a cabeza para non ver.
DENUNCIO POLOS meus AVÓS:
Denuncio que en Cuba hai anciáns que morren antes de lles chegar o tempo porque o Bloqueo non permite adquirir medicamentos para o corazón, a tensión, a diabetes. Non é por falta de recursos senón por atranco deliberado. Empresas que queren venderlle a Cuba son multadas, perseguidas, ameazadas e os gobernos calan. O avó cubano no entanto leva a man ao peito e espera. A morte non avisa. O Bloqueo si.
DENUNCIO POLOS meus NENOS:
Denuncio que temos incubadoras en Cuba que non funcionan por falta de combustíbel; que hai naipelos que loitan pola súa vida mentres o goberno dos EUA decide que a illa non pode mercar petróleo; que hai nais cubanas que viron a vida dos seus fillos ameazada a causa de unha orde asinada nunha oficina de Washington; unha orde que pode máis que o pranto dun cativo a 90 millas das súas costas.
Onde está a comunidade internacional? Onde as organizacións que din defender a infancia? Ou é que os nenos cubanos non merecen vivir?
DENUNCIO POLA fame INTENCIONAL:
Denuncio que o Bloqueo é fame programada; non é que falten alimentos e que impídenos compralos; os barcos con alimentos son perseguidos e as transferencias bancarias bloqueadas. As empresas que nos venden grans, polo e leite, son sancionadas.
A fame en Cuba non é un accidente. É unha política de Estado do goberno dos EUA, refinada durante 60 anos, actualizada por cada administración, multiplicada por Donald Trump e aplicada con saña por Marco Rubio.
Eles danlle a isto o nome de presión económica. Eu chámoo terrorismo con fame.
DENUNCIO POLOS nosos MÉDICOS:
Denuncio que os nosos médicos, os mesmos que salvaron vidas na pandemia mentres o mundo enteiro adoecía, non teñen hoxe xiringas, nin anestesia, nin equipos de raios X; non por non saberen producilos; ou por careceren de formación e experiencia. Senón porque o Bloqueo non permite adquirilos nin acceder a repostos e tecnoloxía.
Os nosos científicos crearon cinco vacinas contra a COVID-19; cinco. Sen axuda de ninguén; contra vento e marea; contra Bloqueo e mentiras. E mesmo así, o imperio castíganos por telo logrado.
CUBA NON PIDE:
Cuba non pide esmola.
Cuba non pide soldados.
Cuba non pide que a queiran.
Cuba píde Xustiza ao mundo. Máis nada; nada menos.
Pídolles que deixen de normalizar o sufrimento do meu pobo.
Pído que chamen ao Bloqueo polo seu nome: CRIME DE LESA HUMANIDADE.
Pído que non se deixen enganar polo conto do diálogo e a democracia. Non queremos caridade. Queremos que nos DEIXEN VIVIR.
AOS GOBERNOS CÓMPLICES:
A historia pasaralles factura.
Aos medios que menten:
a verdade sempre atopa fírgoas.
Aos verdugos que asinan sancións:
o pobo cubano non esquece e non perdoa.
Aos que aínda teñen humanidade no peito:
miren para Cuba. Miren o que lle están a facer. E pregúnten de que lado da historia queren estar.
Dende esta illa pequena, cun pobo xigante,
unha cubana mais que se nega a renderse,
quere que compartan estas liñas se algo
lle atinxiron no teu interior.
Non importa se ten 10 amigos ou 10 mil seguidores,
se é público ou privado o teu medio.
Se nunca comparte nada:
isto é diferente.
Isto non é unha foto dun solpor
nin unha nova da farándula.
nin unha opinión máis.
Isto é un BERRO. E os berros non se gardan. ESCÓITANSE. E REPLICADOS, CONVÉRTENSE EN MULTITUDE.
Hoxe non pido un dedo polegar ergueito,
nin que desprazen este escrito da pantalla
senón algo ben máis importante:
COMPARTIR
Para o mundo saber que en Cuba non hai unha crise; para as nais doutros países teren notícia de que aquí hai cativos loitando en incubadoras apagadas polo Bloqueo.
Para os avós doutras terras teren información de que aquí hai anciáns que morren esperando medicamentos que Washington non deixa entrar.
Para os gobernos cómplices sentiren vergoña.
Para os medios mentireiros non teren escapatoria.
Para os verdugos saberen que NON CALAMOS.
Unha soa persoa compartindo isto non cambia o mundo; miles
e millóns, SI.
Non gardes este texto.
Non sexas cómplice do silencio.
FAI QUE ESTA DENUNCIA CHEGUE MÁS LONXE CA O BLOQUEO.
.