Venezuela: unha desfeita que pon á vista os graves danos causados polo bloqueo imperialista

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Chris Gilbert e Cira Pascual Marquina /REDH*

Non che hai tal cousa como un desastre puramente natural, e nomeadamente nun país bloqueado. A resposta fronte unha desfeita sempre vai estar condicionada por factores sociais, políticos e mesmo xeo-políticos. Pasado o arrasador sismo de 1812, no medio da guerra pola independencia, Simón Bolívar avisóu: “Se a natureza ergue contra nós, loitaremos contra ela e faremos que nos obedeza”. No de hoxe, pode parecer a de Bolívar unha arroutada ante-ecológica, pero o que quixo dicer foi que o principal debe ser o proxecto estratéxico de emancipación por riba da desfeita da natureza.


Cuba mantén dende 2003 unha rede de asistencia primaria por toda Venezuela coñecida coma Misión Bairro Adentro,
que foi reforzada con equipas de rescatistas enviadas por Cuba ao pé do primeiro sismo.

Compre ter isto en conta ao reflexionar sobre os sismos que recén azoutaron Venezuela. O feito natural é claro: foi un sismo sobre outro, o primeiro de 7,2 seguido, segundos despois, por outro de magnitude 7,5. A destrución percorréu fallas naturais, como a de San Sebastián que cobre a costa da Guaira, pero tamén se propagou ao longo de fallas creadas polo imperialismo sobre ainfraestrutura do país: as capacidades do rescate de emerxencia e o sistema de saúde; fallas causadas por máis dunha década de sancións arrasadoras.

As sancións superan ainda o millar e exceden con moito a palabra ou a ameaza. Mark Weisbrot, diretor adxunto do Centro de Investigación Económica e Política (CEPR) de Washington, calculou que estas medidas de bloqueo causaron a Venezuela 40 mil mortes en só un ano. Para quen non están familiarizados co sistema financeiro internacional, o impacto dunha ofensiva de sancións deste xénero pode ser difícil de comprender. Mais é ben certo que esas intervencións ilegais actúan coma un atranco sobre toda transación internacional; bloquean o comercio e as liñas de crédito e fan que as empresas, os bancos e os gobernos recusen transaccións co país bloqueado, mesmo nos casos nos que puidesen consideralas tecnicamente “legais” baixo o réxime de sancións imperialistas. Evítannas por falta de seguridade e por temor a represalias futuras.

As sancións son outro terremoto

As sancións afectan ao conxunto de medidas de prevención e resposta fronte a catástrofes naturais. En Venezuela, millóns de persoas comezaron a migrar pouco despois de o goberno de Obama publicar no 2015 a Orde Executiva. Fuxiran médicos, persoal de saúde, enxeñeiros civís e outros profesionais cualificados. Manter as equipas pesadas de resgate volveuse máis difícil ao non poderen importar repostos; os hospitais tiveran dificultades para manter ou substituír equipos médicos especializados; as empresas de servizos públicos houberan de pospoñer o mantemento por falla de financiamiento e, mesmo habendo recurso, os provedores recean sancións secundarias. Malia seren tecnicamente legais as transacións, os bancos e as compañías bloquean os contratos, e obrigan ás institucións a improvisaren en condicións de escaseza permanente.

A ofensiva imperialista de 3 de xaneiroe contra Venezuela e o secuestro do presidente democraticamente electo Nicolás Maduro, nunha operación militar que matou a máis de cen persoas e deixou a moitas máis feridas e traumatizadas, causara unha serie de danos de importancia e mesmo que a Revolución Bolivariana logrou conservar o poder político —esencial para calquera proceso revolucionario— foi privada do control sobre a comercialización de petróleo e viuse obrigada a introducir reformas á lexislación altamente avanzada dos seus recursos naturais, especialmente o petróleo.

Todo isto significa que os sismos de Venezuela, esmagadores para a nación en todos os sentidos, foron moito máis perniciosos —tanto no seu impacto inmediato como nas súas consecuencias a longo prazo— por factores directamente atribuíbeis ao continuo asalto múltiple do imperialismo estadunidense contra o país e o seu pobo. O rexistro de mortes soborda xa a cota de 2.300, un tráxico saldo que vai seguir aumentando nos vindeiros días.

O número total de vítimas afectará a nación en moitos níveis. Mais a loita por salvar vidas e materiais mediante unha resposta eficaz, soberana e coordinada é, polo de agora, un campo de batalla, no que o criminal vector do imperialismo estadounidense ocupa un lugar central.

*A Rede de Intelectuais Artistas e Movimentos Sociais en Defensa da Humanidade (RDH ) é unha iniciativa de pensamento e acción contra toda dominacion e exclusión. A REDEH inzou delegacións internacionais a partir do intelectual mexicano Pablo González Casanova ler o Manifesto Á Conciencia do Mundo, 1 de Maio de 2003 na Praza da Revolución da Habana.

Versión en Galego de Lydia Viaño para TSA.

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