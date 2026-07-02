Venezuela: unha desfeita que pon á vista os graves danos causados polo bloqueo imperialista

Chris Gilbert e Cira Pascual Marquina /REDH*
Non che hai tal cousa como un desastre puramente natural, e nomeadamente nun país bloqueado. A resposta fronte unha desfeita sempre vai estar condicionada por factores sociais, políticos e mesmo xeo-políticos. Pasado o arrasador sismo de 1812, no medio da guerra pola independencia, Simón Bolívar avisóu: “Se a natureza ergue contra nós, loitaremos contra ela e faremos que nos obedeza”. No de hoxe, pode parecer a de Bolívar unha arroutada ante-ecológica, pero o que quixo dicer foi que o principal debe ser o proxecto estratéxico de emancipación por riba da desfeita da natureza.
Compre ter isto en conta ao reflexionar sobre os sismos que recén azoutaron Venezuela. O feito natural é claro: foi un sismo sobre outro, o primeiro de 7,2 seguido, segundos despois, por outro de magnitude 7,5. A destrución percorréu fallas naturais, como a de San Sebastián que cobre a costa da Guaira, pero tamén se propagou ao longo de fallas creadas polo imperialismo sobre ainfraestrutura do país: as capacidades do rescate de emerxencia e o sistema de saúde; fallas causadas por máis dunha década de sancións arrasadoras.
As sancións superan ainda o millar e exceden con moito a palabra ou a ameaza. Mark Weisbrot, diretor adxunto do Centro de Investigación Económica e Política (CEPR) de Washington, calculou que estas medidas de bloqueo causaron a Venezuela 40 mil mortes en só un ano. Para quen non están familiarizados co sistema financeiro internacional, o impacto dunha ofensiva de sancións deste xénero pode ser difícil de comprender. Mais é ben certo que esas intervencións ilegais actúan coma un atranco sobre toda transación internacional; bloquean o comercio e as liñas de crédito e fan que as empresas, os bancos e os gobernos recusen transaccións co país bloqueado, mesmo nos casos nos que puidesen consideralas tecnicamente “legais” baixo o réxime de sancións imperialistas. Evítannas por falta de seguridade e por temor a represalias futuras.
As sancións son outro terremoto
As sancións afectan ao conxunto de medidas de prevención e resposta fronte a catástrofes naturais. En Venezuela, millóns de persoas comezaron a migrar pouco despois de o goberno de Obama publicar no 2015 a Orde Executiva. Fuxiran médicos, persoal de saúde, enxeñeiros civís e outros profesionais cualificados. Manter as equipas pesadas de resgate volveuse máis difícil ao non poderen importar repostos; os hospitais tiveran dificultades para manter ou substituír equipos médicos especializados; as empresas de servizos públicos houberan de pospoñer o mantemento por falla de financiamiento e, mesmo habendo recurso, os provedores recean sancións secundarias. Malia seren tecnicamente legais as transacións, os bancos e as compañías bloquean os contratos, e obrigan ás institucións a improvisaren en condicións de escaseza permanente.
A ofensiva imperialista de 3 de xaneiroe contra Venezuela e o secuestro do presidente democraticamente electo Nicolás Maduro, nunha operación militar que matou a máis de cen persoas e deixou a moitas máis feridas e traumatizadas, causara unha serie de danos de importancia e mesmo que a Revolución Bolivariana logrou conservar o poder político —esencial para calquera proceso revolucionario— foi privada do control sobre a comercialización de petróleo e viuse obrigada a introducir reformas á lexislación altamente avanzada dos seus recursos naturais, especialmente o petróleo.
Todo isto significa que os sismos de Venezuela, esmagadores para a nación en todos os sentidos, foron moito máis perniciosos —tanto no seu impacto inmediato como nas súas consecuencias a longo prazo— por factores directamente atribuíbeis ao continuo asalto múltiple do imperialismo estadunidense contra o país e o seu pobo. O rexistro de mortes soborda xa a cota de 2.300, un tráxico saldo que vai seguir aumentando nos vindeiros días.
O número total de vítimas afectará a nación en moitos níveis. Mais a loita por salvar vidas e materiais mediante unha resposta eficaz, soberana e coordinada é, polo de agora, un campo de batalla, no que o criminal vector do imperialismo estadounidense ocupa un lugar central.
*A Rede de Intelectuais Artistas e Movimentos Sociais en Defensa da Humanidade (RDH ) é unha iniciativa de pensamento e acción contra toda dominacion e exclusión. A REDEH inzou delegacións internacionais a partir do intelectual mexicano Pablo González Casanova ler o Manifesto Á Conciencia do Mundo, 1 de Maio de 2003 na Praza da Revolución da Habana.
Versión en Galego de Lydia Viaño para TSA.