O mundo pronúnciase de novo en contra do bloqueo dos EUA a Cuba

Áurea Lia Trevier para TSA – Nova York

A xusta verdade e os lexítimos dereitos do pobo cubano foron recoñecidos de novo por aclamación na Asemblea Xeral da ONU. A comunidade internacional suma con estas 32 Asembleas que sucesivamente condenan o ilegal bloqueo decretado dende hai 62 anos contra Cuba, polo pleno dereito de ter resolto o pobo cubano dotarse dun goberno propio co que defenderse do colonialismo e do propósito proclamado dos EUA de someter o Caribe e achacar horrores á independencia de Cuba, mália a historia probar que o atraso do continente sur de América nace da cobiza imperialista do norte do estreito da Florida que exerce dende hai 62 anos a compra millonaria da disidencia.

Osval, publicado por Granma.

“O pequeno David venceu outravolta ao xigante Goliath: a pequena Cuba volveu derrotar ao Imperio que, seguramente, ignorará con prepotencia a demanda mundial, mais a dignidade do pobo de Cuba e a solidariedade universal derrotárono máis unha vez”, dixo o presidente de Cuba ao ter noticia da prevista aclamación da Asemblea.

A delegación cubana, respondendo a intervención da delegación dos EUA n Asemblea e as mentiras aducidas para trataren de enmascarar a súa política xenocida contra Cuba, minutos despois de o mundo votar contra do bloqueo económico, comercial e financeiro, lembrou que os EUA tentaran, coma cada ano, finxir virtudes do bloqueo e a agresión a Cuba.

Cuba desmontou os argumento falaces do representante dos EUA que fan por culparen a Cuba do bloqueo. “Non mencionaron á absurda inclusión de Cuba na Lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo”, dixo o embaixador permanente de Cuba na ONU, Ernesto Soberón, ao lembrar que o único fin desta medida é privar ao pobo cubano de recursos vitais.

O ministro de Estado de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunciou as consecuencias do bloqueo remontado con 245 medidas de parte do goberno dos EUA: “Durante cinco días, do venres 18 ao 23 de outubro, as familias cubanas víronse privadas de electricidade, coa ansiedade de os alimentos se derramaren por falla de frio; faltou tamén auga; as escolas e universidades suspenderan clases e a economía parou. Durante o apagamento, o furacán Óscar golpeou Oriente do país, en Guantánamo, onde unha base dos EUA usurpa o noso territorio”. O furacán roubou sete vidas e permanecen desaparecidas unha nena de cinco anos, e outras dúas persoas. Fotos de satélites, mostraron un país apagado. “Conmoven a serenidade, comprensión, conciencia cívica e mobilización solidaria dos veciños, mentres os traballadores eléctricos protagonizaron unha verdadeira odisea, a beira de equipas de traballo do goberno”.

Dixo que a razón principal do fallo do Sistema Eléctrico Nacional fora a carencia de combustíbel que había afectar a xeración e provocar inestabilidade asociada ao estado precario das plantas térmicas, por causa directa das medidas extremas de guerra económica aplicadas dende 2019 polo goberno dos EUA a Cuba.

A xeración eléctrica ten unha alta dependencia de combustíbeis importados, recordou o ministro, e dixo que era evidente que os EUA aplicaran a Cuba unha política contraria ao Dereito Internacional en todos os sectores e, neste caso, impedindo subministracións de fuel procedente de terceiros países, con sancións contra 53 buques e 27 compañías clientes de Cuba.

Dixo que o goberno non paraba de buscar solucións a tan perniciosa intromisión externa, mália o empeño deliberado dos EUA en asfixiar a economía nacional cubana e sementar atrancos contra o crecemento e progreso de Cuba.