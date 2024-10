Mellora a rede eléctrica de Cuba mentres atenden os danos do furacán en Guantánamo

Cubadebate – Terra Sen Amos

O presidente de Cuba dirixiuse á prensa ao concluír a reunión de análise que o goberno ven realizando dúas veces ao día como parte do seguimento da emerxencia eléctrica e do furacán Oscar , virado en tormenta tropical sobre as provincias orientais. Sobre a rede eléctrica, sinalou que a partir da madrugada de Segunda e logo de terse producido a terceira entrada en perda da rede, o Servicio Eléctrico Nacional (SEN) realizou unha revisión integral do sistema eléctrico en función da capacidade de produción, da experiencia da dirección técnica e da información aportada polas equipas de intervención e de mantemento e das termo-eléctrica así como da lectura dos rexistros das sucesivas caídas de subministro.

O furacán Oscar abandona Guantánamo depois de se cobrar seis vidas.

Diaz-Canel falou dun un avance con máis dun 36% do subministro eléctrico restablecido, funcionando con unha estabilidade que asegura a progresiva extensión do servizo. Apuntou que na Habana hai máis dun 90 % do servizo recuperado mentres se traballa por incrementar os niveis no resto do país, así como para atender especialmente a problemática das provincias orientais que están baixo a influencia do furacán Óscar.

“Imos a dous momentos en relación á emerxencia eléctrica: un primeiro momento de superación da emerxencia e o paso a unha etapa de manexo dos déficits que nos quedarán, que era a situación que estabamos a vivir antes do primeiro proceso de desconexión; a dispoñibilidade de combustibeis que un grupo de xestión interesou en países amigos, permitirannos pasar a condición de ir diminuíndo gradualmente os déficits de xeración, malia termos enfronte unha tarefa de envergadura nas condicións económicas e financeiras que atravesa o país”. Na loita contra as adversidades das últimas semanas, o presidente referiuse con orgullo “a comprensión e comportamento do pobo cubano e, nomeadamente á solidariedade entre veciños e comunidades, e para facilitar os traballos que se están facendo, tanto para estabilizar o SEN como para enfrontar o furacán”.

Gabóu o presidente a entrega do persoal do SEN, que traballa ao límite para dar feito en menor tempo a subministración estabel de enerxía á poboación. “En todos apreciamos o degaro de levar á poboación a unha mellor situación”.

Así mesmo resaltou a disposición dos cadros do Partido, do Estado, do Goberno, as administracións, o sistema empresarial e as organizacións de masas “que en miles están nos lugares con máis complexidade e atendendo á poboación”.

Ao describir o contraste con esta determinación de unidade para superar a adversidade, o presidente referiuse a “actuacións que procuraran provocar alteracións da orde pública con feitos vandálicos e alteracións da tranquilidade cidadá do noso pobo; a orientación destas actuacións indecentes procede dos operadores da contrarrevolución cubana dende o exterior, e nunca a Revolución vai tolerar este xénero de condutas”.