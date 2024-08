As delegacións internacionais nos comicios de Venezuela felicitan ao pobo e ao presidente Maduro reelecto

DECLARACIÓN DE OBSERVADORES INTERNACIONALES SOBRE EL PROCESO DE ELECCIONES DE VENEZUELA 2024.

Observadores internacionais asistentes ás eleccións presidenciais da República Bolivariana de Venezuela, en representación de 107 países, declaramos á comunidade internacional o seguinte:

1. Damos parabéns ao pobo venezolano pola realización deste proceso democrático electoral, verdadeiro exemplo de participación, civismo e transparencia.

2. Recoñecemos o mérito do Consello Nacional Electoral da República que co seu prezado traballo garantiu a realización de eleccións en todo o territorio venezolano a través dun mecanismo electoral cos máis altos índices de transparencia e contraste efectivo que fan deles un dos mellores do mundo.

3. Recoñecemos a alta eficiencia e rigor do Consello Nacional Electoral na entrega dos resultados que despexaron o intento de vulneración do proceso a través dun ataque cibernético realizado co propósito de xerar incerteza.

4. Felicitamos ao presidente Nicolás Maduro Moros e ao Gran Polo Patriótico por esta resoante vitoria pola paz, o futuro e a felicidade do pobo venezolano.

5. Chamamos á comunidade internacional a apoiar o proceso democrático venezolano e condenar os intentos de desestabilización e violencia xerado pola extrema dereita venezolana, internacional e imperial.

Pola Paz, a dignidade e a soberanía dos pobos.

Ciudad de Caracas, Venezuela, 29.07.2024

Asinantes:

1. Coordenadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela

2. Instituto Nacional de Formación Política de MORENA

3. Defensem Cuba, de Catalunya.

4. Assemblea Bolivariana de Catalunya

5. UNTE-SN PY

6. Agrupación Nacional POPULISMO K

7. Podemos, Estado Español.

8. Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe

9. LaKanaya, Costa Rica

10. Red Europea de Solidaridade cn la Revolución Bolivariana

11. Consello Nacional e Internacional da Comunicación Popular – CONAICOP

12. Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Països Catalans

13. Movímiento Democrático de Mujeres (FDIM-España)

14. Izquierda Unida (IU)

15. Partido Comunista de España (PCE)

16. Juventud Comunista de España (UJCE)

17. IPA (International People’s Assembly)

18. Partido Popular Tekojoja de Py

19. ALBA Suiza

20. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) do Brasil

21. Asociación Americana de Juristas.

22. Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación

23. Comite de Solidaridad con Venezuela – Costa Rica

24. Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social LATINDADD

25. CPGB-ML (Communist Party of Great Britain- Marxist-Leninist)

26. Partido del Progreso y Socialismo-PPS- Marruecos

27. Frente Patria Grande – Argentina

28. Partido Vanguardia Popular, Costa Rica

29. Movímiento Democrático de Mujeres (FDIM-España)

30. FMLN-El Salvador

31. Comité Internacional Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos

32. Frente Transversal Nacional y Popular, Argentina

33. Vocesenlucha – Comunicación Popular (Castilla – Estado español)

34. Rete dei Comunisti Italia

35. Partido Comunista – Federación Juvenil Comunista Argentina

36. Red Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas

37. Partido Comunista, Argentina

38. Frente Socialista, Puerto Rico

39. Comite de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico

41. Red de Solidaridad con Palestina y Venezuela en Puerto Rico.

42. Red de Bibliotecas populares Hugo Chávez Frías- Paraguay

43. Concejo de Organizaciones Sociales y Populares del Paraguay

44. Movimiento Paraguayo de Solidaridad con la Revolución Bolivariana

45. Nuevo País (México)

46. Intal (Bélgica)

47. Movimiento Evita y partido La Patria de los Comunes – Argentina

48. Movimiento de los trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST)

49. Partido Convergencia Socialista. Paraguay.

50. Comité Antifacista 4T

51. Asamblea del Poder Popular del Guayas – Ecuador

53. Colectivo de Solidaridad Chile -Venezuela. Salvador Allende

54. La Simón Bolívar – Argentina

55. Colectivo Jornada por la Paz de Guayaquil – Ecuador

56. Partido Popular Tekojoja

57. Asamblea Popular del Guayas – Ecuador y colectivo Jornada por la Paz de Guayaquil

58. Potere al Popolo – Italia

59. Partido Comunista Peruano

60. ALBA Movimientos

61. MTL ARGENTINA

62. CONAICOP MÉXICO

63. Partido Popular Socialista de México

64. Jóvenes Por el Socialismo

65. Red Voces Paraguay

66. Foro de Intelectuales y Académicos Progresistas del Paraguay

67. Asociación de Mujeres Campesinas y Populares del Paraguay

68. Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas

69. Comunistes de Catalunya

70. Esquerra Unida i Alternativa

71. Observatorio del Sur Global – Argentina

72. Frente Unidad Para Vencer, de Ecuador

73. Corriente Peronista Descamisados de Argentina

74. CONAICOP Pueblos Originarios

75. Asamblea Nacional Ciudadana de Ecuador

76. Federación Rural – Movimiento Popular Nuestramerica – Argentina

77. Ítaca, Organització Internacionalista dels Països Catalans

78. MPE- Movimiento de Participación Estudiantil

79. Partido Comunes (Colombia)

80. RedH Capitulo Uruguay, y Mate Amargo

81. Partido político Perú libre, Perú

82. Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular – El Salvador

83. Juventud CTA- T Argentina

84. La Neurona Rebelde, Argentina

85. Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR de Chile

86. CEB del Ecuador

87. PATRIA Y FUTURO de Argentina

88. Asamblea Nacional Ciudadana de Ecuador

89. ATE Capital (Argentina)

90. Corriente Nuestra Patria, de Argentina

91. Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

92. Agencia de Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL)

93. Encuentro Patriótico – Argentina

94. Confederación Intersindical Galega (CIG), Galiza

95. La Cámpora – Argentina